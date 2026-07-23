Avgusta prva finančna pomoč kmetom zaradi suše

Piše: C. R.

Ministrstvo za kmetijstvo (MKM) skupaj s pristojnimi institucijami pospešuje vse postopke, potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Vlada je tako na predlog MKM za odpravo posledic lanske suše zagotovila 8.450.000 evrov. Prva izplačila upravičencem so predvidena avgusta 2026.

MKM se zaveda, da naravne nesreče močno vplivajo na delo in prihodnost slovenskih kmetij, zato si prizadeva, da bi pomoč prizadetim upravičencem zagotovili v najkrajšem možnem času, ob tem pa zagotavljali zakonito in pregledno izvedbo vseh postopkov.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) trenutno preverja izpolnjevanje pogojev upravičencev ter izračunava višino odškodnine za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Ministrstvo upoštevaje evropska pravila hkrati zaključuje potrebne postopke za priglasitev sheme državnih pomoči, kar je eden od ključnih korakov za izvedbo izplačil.

MKM je ukrepal tudi po lanski pozebi. Vlada je na predlog ministrstva za odpravo škode v kmetijstvu zagotovila 4,5 milijona evrov in dodatnih 360.000 evrov za povračilo 100-odstotne škode.

Ob neposredni finančni pomoči MKM financira tudi dolgoročne ukrepe za večjo odpornost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe. Med njimi so spodbujanje razvoja namakalnih sistemov, vlaganja v zaščito pred točo ter podpora drugim investicijam, ki zmanjšujejo tveganja in povečujejo odpornost kmetijske proizvodnje na vse pogostejše ekstremne vremenske pojave. Eden od najbolj učinkovitih ukrepov je zavarovanje kmetijske proizvodnje. MKM sofinancira zavarovalne premije za pridelke v višini 70 odstotkov.

MKM ostaja zavezano hitremu in učinkovitemu odzivu ob naravnih nesrečah ter podpori slovenskim kmetom pri ohranjanju stabilne in konkurenčne kmetijske proizvodnje.