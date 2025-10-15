Anja Bah Žibert znova opozorila na nerešeno romsko problematiko

Piše: C. R.

V poslanski skupini SDS zahtevajo, da se na podlagi drugega odstavka 48. člena v povezavi z 32. členom Poslovnika Državnega zbora skliče nujna seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Na današnji novinarski konferenci je poslanka Anja Bah Žibert poudarila, da se razmere na jugovzhodu Slovenije zaradi neukrepanja pristojnih organov iz dneva v dan slabšajo. Kljub številnim opozorilom prebivalcev, županov in ljudskih iniciativ, ki že dlje časa opozarjajo na porast kriminala, nasilja in ogrožanje varnosti, država ostaja pasivna. Vlada Roberta Goloba je večkrat obljubila ukrepe, vendar ti v praksi niso bili uresničeni.

“V poslanski skupini SDS opozarjamo, da varnostni problemi na območju jugovzhodne Slovenije niso več posamezni incidenti, temveč postajajo sistemska težava, ki spodkopava zaupanje ljudi v pravno državo. Prebivalci, kmetje in lokalne skupnosti vse pogosteje opozarjajo na kraje, fizične napade, vandalizem in uničevanje premoženja, kar neposredno vpliva na kakovost njihovega življenja,” sporočajo.

»Zakon mora veljati za vse enako. Nihče ne sme biti izvzet iz odgovornosti za svoje ravnanje – ne glede na socialni ali etnični status,« je poudarila poslanka.

Spomnimo, da so župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja že leta 2023 v Državni zbor vložili paket štirih zakonov, s katerimi bi se uredile razmere otrok in mladostnikov iz težavnih socialnih okolij. Vladajoča koalicija je vse predloge zavrnila, kar se danes kaže kot velika zamujena priložnost.

“V Poslanski skupini SDS smo zato predlagali sklic nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri želimo opraviti razpravo o ukrepih za izboljšanje varnostne in socialne situacije na jugovzhodu Slovenije,” so sporočili.

Med ključnimi predlogi so:

spremembe zakonodaje, ki bi povečale odgovornost prejemnikov socialnih transferjev,

strožja pravila glede rednega obiskovanja šole,

učinkovitejši ukrepi na področju zaposlovanja,

strožje sankcioniranje ponavljajočih se kaznivih dejanj,

ter uvedba pravne podlage za povračilo škode žrtvam nasilnih kaznivih dejanj.

»Prebivalci jugovzhodne Slovenije imajo pravico do varnosti, dostojanstva in mirnega življenja. Država jim mora to pravico zagotoviti,« je zaključila poslanka Anja Bah Žibert. “Pričakujemo, da bo Vlada Republike Slovenije prenehala z ignoriranjem resnih opozoril lokalnih skupnosti in v najkrajšem času pripravila konkretne, sistemske rešitve za izboljšanje razmer na terenu.”