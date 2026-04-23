S takšno vlado bi Janša prevzel oblast, Svoboda stisnila rep med noge

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Taktičnemu preigravanju, kako zmanjšati velikansko število ministrstev, ki so ga v prejšnjem mandatu uzakonili poslanci Svobode, SD in Levice, smo priča v državnem zboru.

Najprej so poslanci Svobode sami predlagali zmanjšanje števila ministrstev iz svojih rekordnih 19 na 16. Iz SDS pa so zahtevali izredno sejo DZ, da bi takoj tudi odločali o tej ideji Svobode. A so iz Svobode svoj predlog, ko je bila izredna seja parlamenta zanj že sklicana, danes umaknili. A jim s tem ni uspelo onemogočili SDS, da bi Janezu Janši pripravila prevzem oblasti z bolj vitko vlado. Takoj je namreč skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec (SDS) vložila spremembo zakona o vladi, ki predvideva še radikalnejše krčenje: vrnitev na 14 ministrstev. Toliko jih je bilo že pred nastankom obilne vlade Roberta Goloba.

Od “rekordne” do “vitke” vlade

Koalicija Roberta Goloba je ob začetku mandata leta 2022 število ministrstev povečala na 19, da smo dobili najbolj obsežno vlado, kar imamo državni zbor. Za to, da nujno potrebujejo več ministrov in cel kup nižjih funkcionarjev, so svoje pristaše pred štirimi leti prepričali celo na referendumu. Po obeh predlogih, Svobode in SDS, bi ukinili ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je bilo zadnja leta paradni konj Levice s Simonom Maljevcem in ministrstvo za digitalno preobrazbo. Maljevac se je v zgodovino vpisal s povsem zavoženo uvedbo pomoči tistim, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, za katero smo lani plačevali, servisa pa ni bilo, denar je končal na finančnem ministrstvu za zagotavljanje likvidnosti proračunskih porabnikov, kjer ga pa tudi niso potrebovali.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo pa je zaslovelo z “zastonjskimi” prenosniki za revne, ki so dolgo stali v skladišču v Logatcu, nedavno pa so tako dobro poskrbeli za spletno stran, kjer je državna volilna komisija objavljala rezultate volitev, da je ta stran v času, ko je bilo najbolj zanimivo, padala. Kar je sprožili precej sumov in besa.

V preglednici je upoštevano eno ministrstvo brez listnice, sprememba omogoča največ tri.

SDS predlaga združevanja resorjev, ki so bili v tem mandatu umetno razdrobljeni. Ministrstva po novem predlogu bi bila:

finance gospodarstvo, delo in šport, notranje zadeve in javno upravo, infrastrukturo in energetiko, izobraževanje, znanost in mladino, zdravje, okolje in prostor, demografijo, družino in socialne zadeve, pravosodje, kmetijstvo, kulturo, lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, obrambo, zunanje in evropske zadeve.

Predlog SDS predvideva ohranja funkcijo ministra brez listnice, ki bi bil pristojen za odnose z avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter Slovenci po svetu, kar je zakonu že doslej in še največ dva dodatna ministrstva brez listnice, ki nista obvezna.

Nova izredna seja na obzorju

SDS je ob vložitvi zakona takoj zahtevala tudi sklic nove izredne seje parlamenta. Pričakovati je, da bodo poslanci hitro odločali o vrnitvi k bolj racionalni organizaciji vlade, ki bi po ocenah predlagateljev prinesla ne le finančne prihranke, temveč predvsem večjo operativnost vlade v času, ko fiskalni svet svari pred javnofinančnim zlomom zaradi zapravljanj zadnja leta, ki so bila tudi sistemske narave (z dvigi plač in ugodnosti).