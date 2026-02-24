Angleška “raziskava” o Golobovih botih z osnovnošolsko napako o Janši

Piše: Spletni časopis

Ko država pretresa afera domnevnega napada na profile Svobode iz perzijskih držav, ki bi se naj po trditvah finančnega ministra Klemna Boštjančiča zgodil zgodaj zjutraj, po trditvah Tine Gaber Golob pa popoldan, v Svobodi pa so ozadje našli celo v Izraelu in njihovi tajni službi, njihovi državni mediji (denimo Siol.net) pa poskušajo vse skupaj podtakniti opoziciji, predvsem SDS, se je na spletni platformi Medium pojavila študija z naslovom Bot Activity in the Slovenian Elections, ki jo podpisuje anonimna skupina “Slovenia Research”.

Avtorji z uporabo angleščine in citiranjem visokih slovenskih uradnikov in uradnic, med njim šefice Ukoma Petre Bezjak Cirman, poskušajo ustvariti vtis strokovnosti, a pozornejši pogled razkrije, da bi lahko šlo za tudi predvolilno potegavščino ali celo operacijo pod lažno zastavo. Pri botih in podpori Svobodi na družabnih omrežjih, ob financiranju katerih so na RTV Slovenija ukinili že Tarčo, je vedno težko. Nenavadna objava je takšna:

1. Površnost ob Janši

Čeprav se “raziskovalci” poglobijo v bizarne profile, kot sta “Khan Khan Khan Khan” ali “Zuzu Zuzu”, ki všečkajo objave Roberta Goloba, njihova analiza vsebuje nenavadne napake. Zapišejo, denimo, da je bil Janez Janša premier dvakrat, čeprav je vodil tri vlade. Takšna napaka nakazuje, da vsebine ni pripravil nekdo, ki zares pozna slovensko politično zgodovino, ampak morda nekdo, ki zgolj uporablja generične vire in prevajalnike. Če avtorji ne poznajo niti števila vlad predsednika največje opozicijske stranke, je vprašljivo, koliko dejansko razumejo algoritme in politično ozadje, o katerem pišejo.

2. Digitalno ogledalo: Kdo je ustvaril “Zuzuja”?

Analiza pravilno ugotavlja, da podpora premierju na TikToku in Facebooku prihaja s profilov brez slik, prijateljev in z bizarnimi sledilci iz Pakistana ali Sirije. Vendar pa v svetu digitalnih kampanj obstaja star trik: nasprotniku ustvariš “vojsko botov”, nato pa sam (ali prek anonimnih portalov) to “razkriješ” kot škandal. Ali pa to celo ustvariš sam s člankom vred, da bi ustvaril vtis napada nase. V članku ni ničesar o plačan pomoči na družabnih omrežjih, ki so jo pa razkrili resni slovenski mediji. Denimo, Tarča.

3. Citati kot krinka

Zanimivo je, da avtorji za večjo verodostojnost citirajo Vojka Volka in Petro Bezjak Cirman o nevarnosti ruskih dezinformacij. S tem svojemu zapisu dodajo težo “uradnega boja proti hibridnim vojnam”, medtem ko sami ostajajo v senci anonimnosti. Ali so boti na Golobovih profilih resnični? Verjetno. Ali so tam zato, ker jih je najela Svoboda, ali zato, da bi jih nekdo drug “ujel” in o tem pisal tik pred volitvami? Ali pa celo zato, da bi Svoboda lahko dokazovala, kako se je res zgodil napad nanje, o čemer številni dvomijo. V času, ko dezinformacije postajajo sestra propagande, je anonimna angleška “raziskava”, ki ne zna prešteti Janševih mandatov, predvsem opozorilo na previdnost. Ne nasedajte vsemu, kar je zapisano v angleščini in opremljeno s posnetki zaslonov.

Analiza platforme Medium: "Spletni zid", kjer lahko piše kdor koli Bralci ob pogledu na angleško besedilo in urejeno grafično podobo na portalu Medium.com dobijo vtis, da gre za uveljavljen medij ali strokovno revijo. Resnica je drugačna: Brez uredniškega nadzora: Medium ni časopis, ampak odprta platforma za bloge. Je to, kar je bil nekoč Blogger ali Tumblr. Na njem lahko račun ustvari kdor koli in v petih minutah objavi karkoli – brez preverjanja dejstev (fact-checking) ali uredniškega filtra.

Zavajajoča "strokovnost": Platforma je priljubljena za t.i. informacijske operacije. Ker Medium omogoča lepo oblikovanje (uporabo citatov, slik, grafov), so zapisi videti kot profesionalne raziskave, čeprav so pogosto le anonimni pamfleti.

Orodje za "pranje" novic: Pogosta strategija je, da se na Mediumu objavi anonimna "analiza" v angleščini, nato pa jo domači portali povzamejo kot "poročanje tujih strokovnjakov", da bi vsebini dali umetno težo.

V primeru “Slovenia Research” gre za profil brez zgodovine, brez sledilcev in z očitno pomanjkljivim poznavanjem lokalnega političnega prostora, kar so značilni znaki t.i. astroturfingu – ustvarjanju lažnega vtisa neodvisnega raziskovanja.

Medtem ko vladna stran afero s pakistanskimi in sirskimi boti pripisuje tujim obveščevalnim službam in celo Izraelu, se je v angleščini pojavila ‘študija’, ki naj bi te sume potrdila. A podroben pregled razkriva, da avtorji ne poznajo niti števila vlad Janeza Janše, kar odpira vprašanje: Gre za strokovno analizo ali za amatersko pripravljen predvolilni ‘kompromat’?

