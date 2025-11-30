Ali so mladi vse bolj konservativni? So – in prav je tako!

Piše: Vančo K. Tegov

Včeraj zvečer je v organizaciji Društva Nova smer je v kinu Metropol v Celju potekal pogovorni večer z naslovom “So mladi konservativni?”. Odgovor je pritrdilen, mladi v Sloveniji so vse bolj konservativni, po besedah sogovornikov to več kot drži.

Zanje čase se vse bolj opaža, čeprav bi pričakovali, da se mladi obnašajo bolj avantgardno, se obnašajo in vedejo tako, da njihova stališča in razmišljane označimo kot tradicionalna, konservativna, na splošno desna.

Pa ne pri milenijcih temveč pri Z generaciji. Osebe te generacije so se rodili med letoma 1997 in 2012, ki dobro obvladajo digitalne tehnologije; pravzaprav je internet postal del njihovega DNK. Prav za to generacijo, po določenih raziskavah, kaže da bo ta generacija najbolj konservativna generacija. Večina izmed njih se želi poročiti, pijejo manj alkohola, manj kadijo in so bolj verni kot so bili njihovi starši. Pravzaprav to konservativnost potrebujejo. V času ki ga živimo, ko v državi vlada bolj liberalno deviantno stanje, ko v državi se spušča ljudi ilegalno, da prihajajo ljudje od vsepovsod, ko mladi ne vedo katerega spola so, ko moški tekmujejo v ženskih športnih kategorijah, mladi teh generacij ,k niso aktivni v politiki potrebujejo svoj varen pristan in svoje stičišče in krog ljudi, svojo drugo družino ker bodo varni pred vsemi temi vplivi, ki delujejo slabo in delajo današnje generacije bolj zmedene.

Ravno to je poslanstvo, po besedah Zale Klopčič, prvega obraza društva Nova smer, da pomagajo mladim, da se počutijo varne, umeščene, da jih odvračajo od pasti časa kot je skrajna liberalizacija in sprejemanje radikalih oblik feminizma pri ženskah na eni strani, in pri moških, ki pa gredo v druge oblike skrajnosti. Zato je treba pomagati ravno tej generaciji pri vrnitvi k normalnosti, veri, tradiciji, k naravi. Konservativnost je tista stvar, ob menjavi generacij, ki bo držala Slovenijo in jo ohranila, obdržala. Konservativnost je lahko in tudi je napredna v smislu možnosti nadaljevanja in preživetja družbe.

Mladi, ki so zašli, po besedah psihoanalitika Romana Vodeba, da je postal konservativen skozi svoje delo in pri obravnavi svojih obravnavanih oseb, ko ugotavlja da so stvari drugačne kot jih prikazuje politika. Eno od teh je tzv. enakost spolov, kar ni res in tudi ne more biti.

Družba se odvrača od nekih pro socialističnih polresnic, ki so utemeljene z neresnicami in plehkostjo, ki hitro pokaže da je to blef, posebej ko vidiš da na dražgoško proslavo socialistov, ki so nekoč bili zagrizeni borci zoper kapitalizem, vidiš največ črnih mercedesov, kot vrhunskih izdelkov osovraženega »gnilega« kapitalizma, meni Aljuš Pertinač, politolog in politični komentator. Več iskrenih ljudi je med tistimi ki prisegajo na tradicionalne vrednote, ki so v bistvu tiste konservativne in samoohranitvene za obstoj družbe.

Del tega se nanaša tudi na to ali je treba v družbo povrniti nekaj kar je bilo normalno, obvezno, kot je ponovno uvajanje vojaškega roka služenja domovini. Oblik kako bi to pripeljali nazaj v normalno družbo je več, Je pa prav da se to zgodi, tudi za utrjevanje mentalnega zdravja v družbi, meni Janez Marinko, eden od pripadnikov Z generacije.

Generacija Z ima odklonilen odnos do »mehkih« politikov. To so tisti, nedosledni, medli in skorajda lažnivi, ki največ obljubljajo in najmanj naredijo od obljubljenega, oziroma je prepad, jez med obljubljenim in narejenim telo velik ali nepremostljiv. V Sloveniji imamo večji nabor medlih politikov. Za enega takega, kot je Prebilič, smo celo veseli, ker bo samo povečal število medlih na levi polovici in s tem dodatno razvodenel njihovo potencialno medlost ter na veselje desne polovice in normalne sredine, povečal pa bo možnost prepričljive zmage za konservativni del in na koncu koncev bolj zdravega dela družbe. Če je kaj od tega dober znak, je dober za konservativni del, je tudi zmaga na referendumu pred enim tednom.

Društvo Nova smer je nevladna organizacija, ki povezuje in izobražuje mlade ter vzpodbuja aktivno državljanstvo, dela na tem da imajo mladi interes za stanje v družbi ter svoj boljši jutri, bolj varno življenje ter s pomočjo konservativnega miselnega sklopa tudi zanesljivejši jutri ob odločanju tukajšnjih ljudi za tukajšnje, naše, na naših vrednotah temelječe družbe.