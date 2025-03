Volkswagen postaja bolj mesarska kot avtomobilska organizacija – preberite, zakaj

Piše: C. R.

Nemški avtomobilski proizvajalec Volkswagen se sooča s padcem prodaje avtomobilov, rekordne rezultate pa beleži na drugem segmentu poslovanja – klobasah. Lani so jih v kantinah in supermarketih prodali 8,55 milijona in predlanski rekord presegli za 200.000. Vozil pod Volkswagnovo blagovno znamko so prodali okoli 5,2 milijona.