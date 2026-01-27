(VIDEO SATIRA) Takole je znani komik na svoj način razgalil Stevanovića

Piše: C. R.

Inženir informatike, youtuber, stand-up komik … to so opisi Marka Žerjala, ki ima očitno tudi talent za politično satiro.

Imidž Zlatana Čordića, glas Zorana Jankovića, vsebina pa o Zoranu Stevanoviću … Lahko si predstavljate še marsikaj. Oddaja je sicer podobnega formata kot “Kdo vam laže”, a bolj zafrkantska. No, to je Marko Žerjal. V tem posnetku pa lahko izveste, kaj je v resnici stranka, ki se poteguje za vstop v parlament in si jo zelo želijo levičarji. Pa naj vas “slofurska slovenština” ne zmoti, to je pač del šova: