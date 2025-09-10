(VIDEO) Natalija Verboten z novo pesmijo: Ponosna sem, da sem doma v Sloveniji

Piše: C. R.

Pevka Natalija Verboten je izdala novo pesem z naslovom »Made in Slovenia«, za katero pravi, da je »žurerska himna s poskočnim ritmom, ki kar vleče na plesišče«. Predvsem pa je pesem domoljubna: »Ponosna sem, da sem doma v Sloveniji!«

Natalija Verboten, ki nastopa že več kot tri desetletja, je v zadnjem času velikokrat srečala Slovence, ki sicer živijo v tujini, čez lužo in so bili v Sloveniji na dopustu, marsikdo ji je s solzami v očeh rekel: »Natalija, Slovenci se sploh ne zavedate, kaj imate tu!« »Ker sem ponosna, da sem tu doma – ponosna na lepote naše dežele, naš jezik, glasbo, kulturo, dediščino, njene ljudi… zato – Made in Slovenia!« je besedilo skladbe za 24ur komentirala pevka.

Skladbo sta napisala Domen Kumer (glasba) in Mirna Reynolds (besedilo). »Natalijo Verboten sem od nekdaj gledal kot ‘šefico zabave’ – tista, ki je znala razmigati še najbolj trmastega plesalca in s svojo glasbo pustila pečat v slovenski zabavni sceni. Že dolgo sem si želel, da ne bi bil z njo samo na ‘prijateljski playlisti’, ampak, da za njo spišem tudi kakšno pesem. Zdaj pa samo upam, da bo Made in Slovenija čez čas ena tistih skladb, ob kateri bodo rekli: To je tista čisto taprava Natalija Verboten – danes in jutri!« je dejal Kumer.

Mirna Reynolds pa je dodala: »Moje prvo domoljubno besedilo je odpel prvi dekolte Slovenije. Pa kaj je boljšega! Tale skladba za Natalijo je nastala že davnega leta 2010. Pravijo, da se počasi daleč pride in evo nas, po 15 letih smo na lipicancu do cilja ponosno prijezdili tudi mi! Nekatera besedila se spišejo skoraj sama, ker takoj začutiš melodijo, izvajalca in celo zgodbo. Made in Slovenija je eno takšnih in res sem vesela, da sem lahko del tako super ekipe!«

Videospot za »Made in Slovenia« posneli na šestih različnih lokacijah, obiskali so Veliko Planino, Bled, Ljubljano, Ptuj, Zgornjo Kungoto in Otok Ljubezni v Ižakovcih. Režijo videospota je tudi tokrat prevzel režiser Niko Karo iz KARO Media. Hudomušne scene so posneli s slovenskim igralcem Jernejem Kuntnerjem. Natalija pravi, da je takoj, ko je slišala pesem, že videla in vedela, da ga bosta spet posnela skupaj z Jernejem, ker v vlogi soigralca enostavno ni videla nikogar drugega kot Jerneja z njegovo nalezljivo hudomušno energijo. To je že njuno peto sodelovanje v njenih videospotih.