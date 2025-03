(VIDEO) Dva zelo znana slovenska glasbena hita v teh dneh praznujeta 40 let

Piše: J. S.

Glasbeni festival v Opatiji je konec marca leta 1985 gostil dva slovenska izvajalca. To sta bila pevka Ditka Haberl in skupina 12. nadstropje.

Ditka Haberl je bila nekdaj tudi sestavni del skupin Bele vrane ter Pepel in kri. Veliko pa je nastopala tudi samostojno in leta 1976 zmagala tudi na Slovenski popevki. Na festivalu v Opatiji leta 1985 je nastopila s skladbo Jožeta Privška “Nad mestom se dani”. Besedilo je prispeval Dušan Velkavrh. Jože Privšek se je podpisal tudi pod aranžma.

Ta nastop je bil sicer tudi zadnji odmevni nastop na festivalih, kasneje se ni več aktivno pojavljala na odrih. Ne smemo jo zamenjevati s precej mlajšo koroško pevko Ditko s pravim imenom Edita Čepin.

Na istem festivalu pa je bila premierno predstavljena še ena slovenska skladba: Zelene livade s teboj. Glasbo in aranžma je prispeval Martin Žvelc, besedilo pa je tudi pri tej skladbi prispeval Dušan Velkavrh.

Skladba je sicer kasneje doživela tudi predelave (ena od njih je celo v narodnozabavnem stilu), vendar nobena od njih ni dosegla popularnosti izvirne izvedbe.

Skupina 12. nadstropje je sicer nastala konec sedemdesetih let, takrat je bil njen frontman sedaj že pokojni pevec in bobnar Janez Hvale, ki je leta 1983 odšel na svoje. V začetku osemdesetih let se je pridružila tudi mlada vokalistka Romana Ogrin (poročena Kranjčan), pred tem prvi glas skupine Sibila, ki je po letu 1983 nadaljevala kariero v ansamblu Rž. Skupina 12. nadstropje je nadaljevala svojo pot krajši čas s pevcem tedaj razpadle skupine Hazard Dominikom Trobentarjem, ki ga je leta 1984 nasledil tedaj mladi in obetavni vokalist Ivan Hudnik. V končni petčlanski zasedbi – skupino so sestavljali še Martin Žvelc, Zdravko Blažič, Jani Tutta in Edo Sušnik – je skupina vztrajala vse do leta 1990. Nekaj časa tudi pod alternativnim imenom Boutique, ker se je vmes že začela pojavljati skupina s podobnim imenom 12. nasprotje, ki jo je ustanovil Janez Hvale.

Takole pa je skladna “Zelene livade” izgledala na opatijskem festivalu TUKAJ.