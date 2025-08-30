“V tej ukradeni vili bo poroka predsednika vlade”

Piše: Moja Dolenjska

“Vila Tartini je bila zgrajena v 18. stoletju. Lastnica je bila družina Tartini. Podedovala jo je družina Vatta, leta 1900 jo je kupil grof Stadion. Po drugi svetovni vojni so jo komunisti nacionalizirali (ukradli lastniku), pohištvo pa odnesli. Dokumenti o zaplembi niso javno dostopni. V tej ukradeni vili bo poroka PV #RS.”

Tako je na omrežju X zgodovino Tartinijeve vile v Strunjanu (občina Portorož) opisal eden od sledilcev.

Objavljena je tudi odločba Izvršilnega odbora Istrskega okrožnega ljudskega odbora iz Kopra z dne 29. junija 1950.

Iz odločbe je razvidno, da je bil za odvzem vile pooblaščen Zavod za pospeševanje gospodarstva v Kopru, leta 1950 so bili lastniki Marija Vidović, Tereza Carnincnich, Tereza Planinec, Helea Vidovich, Luige Vidović in Riciera Turist Hotel. Vilo so jim odvzeli (ukradli). Morebitna pritožba ni imela “odložilne moči”.

In prav v tej ukradeni vili se naj bi naslednjo soboto poročila Robert Golob in Tina Gaber. Odzivi na družbenih omrežjih so temu primerni. V naslednjih dneh sicer lahko pričakujemo “pravi stampedo pocukranih” novic. Kar pa dejstva, da je bil izbran neprimeren kraj, ukradena vila, ne spremeni!