Tina Gaber se po novem spozna tudi na čebele

Piše: Moja Dolenjska

Tina Gaber Golob znova razburja s svojo »dobrobitjo za živali«. Tokrat je s svojim nepoznavanjem tematike, o kateri govori, razburila čebelarje. Očita jim namreč, da pri oskrbi čebel ne delajo prav, ko jih hranijo s sladkorno raztopino, ti pa ji odgovarjajo, da o čebelah nima pojma.

Na družbenem omrežju Facebook je Gabrova v objavi z naslovom »Zakaj moramo ceniti vsako kapljico medu – in vsakega čebelarja, ki dela s srcem« med drugim zapisala: »Med je njihova edina hrana v zimskem času. Ko ni cvetja, ni nektarja in cvetnega prahu, zato so popolnoma odvisne od zalog medu, ki so ga same nabrale.«

Zapisala je, da med ni nadomestljiv s sladkornim sirupom, ki ga nekateri čebelarji uporabljajo namesto naravne hrane: »Čebele so tako kot ljudje, če bi mi preživeli samo na sladki vodi – preživeli bi, a bi sčasoma oslabeli, zboleli in umrli.«

Zato je čebelarje, ki čebelam dajejo sladkorni sirup, pozvala k spoštovanju narave in odgovornemu čebelarstvu.

Njena objava je med čebelarji naletela na nemalo ogorčenja. »Če bi gospa vedela, o čem govori, potem bi vedela, da čebele v obdobjih, ko zaradi slabega vremena ni paše, ne bi preživele, če jim ne bi čebelarji dodajali sladkornih pogač in sirupa. Zato le čevlje sodi naj Kopitar,« je zapisal čebelar Janez Dolinar.

»Že vsaj od utemeljitelja modernega čebelarstva Antona Janše naprej čebelarji čebelam potem, ko jim odvzamejo del medu, slednjega nadomestijo s sladkorno raztopino, da lažje preživijo zimo. Če bi bilo to za čebele kakor koli škodljivo, potem verjemite, da danes v Sloveniji ne bi imeli nobene čebele več. Nikoli jim tudi čebelar ne pobere vsega medu,« je zapisal čebelar Marjan Kozina.

»Morda pa je bolje, da se drži nutrij. Morda vseeno ve kaj več o njih kot o čebelah,« pa je sarkastično pripomnil čebelar Marjan Trček.