Takole Katja Kokot v poletni obleki in pod palmo provocira levičarske novinarje

Piše: Nova24tv.si

Poslanka stranke Resnica Katja Kokot je 21. julija 2026 na platformi X objavila fotografijo, na kateri je v poletni obleki z ozkimi naramnicami pozirala pod palmo. K posnetku je dodala jedrnato sporočilo: “Zmanjkuje vam svežih slik za naslovnice o meni… pa da vam malo pomagam, evo, ena sveža… tak za jutri ali pojutrišnjem.”

Objava ni bila naključna. Prišla je v času, ko je Kokotova že več mesecev tarča intenzivnega in pogosto enostranskega medijskega zanimanja. Slovenske novice so jo že naslednji dan povzemale v članku, v katerem so jo označile za “razvpito”. Levi mediji se že dlje časa trudijo sistematično oblikovati podobo Katje Kokot kot kontroverzne in problematične figure, a njen očitno ni mar.

Od izvolitve spomladi 2026 dalje so se v določenih medijih vrstile zgodbe o zaposlitvi njenega partnerja v poslanski skupini, o gradnji hiše, o starih dogodkih iz časa njenega dela v mariborskem zavetišču za živali ter o njenih kritikah na račun medijev in političnih nasprotnikov. Pri tem je bilo opazno, da so se določeni mediji osredotočali predvsem na negativne ali dvomljive vidike, medtem ko so širši kontekst in njene pojasnitve pogosto izpuščali ali marginalizirali. Kokotova je večkrat javno opozorila na pristransko poročanje in na dejstvo, da se del medijskega prostora aktivno vključuje v politične obračune na strani vladajoče opcije.

V takšnem okolju je njena zadnja objava predstavljala zavesten odmik od pasivne obrambe. Namesto da bi čakala na naslednji medijski izpad, je sama stopila pred javnost in neposredno nagovorila tiste, ki ustvarjajo zgodbe o njej. S sporočilom, da medijem “zmanjkuje svežih slik za naslovnice”, je jasno pokazala, da razume mehanizem njihovega delovanja in da ga ne namerava več pasivno sprejemati. Njena objava je bila konkreten odgovor na besede Marka Crnkoviča v Reporterju.

Namesto resne analize sporočila in širšega konteksta medijske obravnave poslanke so se nekateri hitro zatekli k moraliziranju o “neprimernosti” fotografije in k ponovnemu označevanju Kokotove kot provokativne. Takšen odziv dodatno potrjuje tezo, ki jo Kokotova in njeni podporniki že dlje časa izpostavljajo: da del medijev ne poroča objektivno, temveč aktivno sodeluje pri oblikovanju negativne podobe političnih nasprotnikov, česar pa je slovenska javno s strani levih medijev že vajena.