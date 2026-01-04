Stavki Roberta Goloba, ki so zaznamovali njegov mandat – ob teh neumnostih boste ostali brez besed

Piše: A. H.

Od tega, da smo “otok stabilnosti”, do tega da cel svet čaka na to, da bomo “upravljali z vodami”. V preteklem letu je premier Robert Golob izrekel vrsto izjav, ki so pri nekaterih sprožile začudenje, pri drugih smeh, pri tretjih pa jezo in zgražanje. Ne glede na to, ali so štele za lapsuse ali ne, Golob nobene od teh spornih izjav ni umaknil ali zanjo pokazal vsaj kanček obžalovanja.

Del Slovencev mu očitno verjame, ko Slovenijo prikazuje kot nekakšen raj na Zemlji, ki mu zavidata ne samo vsa Evropa, temveč kar celoten svet. Drugi pa v tej pretirani samohvali prepoznavajo predvsem del predvolilne taktike.

Planet TV je zbral vse Golobove bizarne izjave, ki jih je izrekel v lanskem letu: