Stavki Roberta Goloba, ki so zaznamovali njegov mandat – ob teh neumnostih boste ostali brez besed

Piše: A. H.
Od tega, da smo “otok stabilnosti”, do tega da cel svet čaka na to, da bomo “upravljali z vodami”. V preteklem letu je premier Robert Golob izrekel vrsto izjav, ki so pri nekaterih sprožile začudenje, pri drugih smeh, pri tretjih pa jezo in zgražanje. Ne glede na to, ali so štele za lapsuse ali ne, Golob nobene od teh spornih izjav ni umaknil ali zanjo pokazal vsaj kanček obžalovanja.
Del Slovencev mu očitno verjame, ko Slovenijo prikazuje kot nekakšen raj na Zemlji, ki mu zavidata ne samo vsa Evropa, temveč kar celoten svet. Drugi pa v tej pretirani samohvali prepoznavajo predvsem del predvolilne taktike.
Planet TV je zbral vse Golobove bizarne izjave, ki jih je izrekel v lanskem letu:
- “Bodimo še mi en velik vrtec, če hočete.”
- “V tem času nam je uspelo ohraniti Slovenijo kot otok stabilnosti in svobode, ki nam ga zavida cela Evropa.”
- “Ne samo, da nam dolg pada, tudi za obresti plačujemo manj zaradi dobrih fiskalnih politik te vlade – o tem govori cel svet. Cel svet brez izjeme.”
- “Cel svet vidi Slovenijo drugače, kot jo vidi naša opozicija.”
- “Cel svet čaka, kdaj bo naša tovarna umetne inteligence začela obdelovati satelitske posnetke, da bomo lahko upravljali z vodami in pomagali v resnici celemu svetu.”
- “Slovenija je zavezana samo znotraj resolucije, ki jo je že potrdil Državni zbor – se pravi na dveh procentih in treh procentih.” Na koncu je pristal na 1,5 %.
- “Jaz sem brez besed, ampak naj rečem direktno: jaz sem srečen. Jaz sem ponosen, da je Tina Gaber danes rekla DA. Medeni tedni, ko bo čas, to bo najverjetneje med krompirjevimi počitnicami in nekam na toplo.” Kasneje se medeni tedni med krompirjevimi počitnicami niso izšli; namesto tega je bil Golob v Novem mestu izžvižgan pred množico.
- “Spoštovane novomeščanke, spoštovani novomeščani, naša zakonodaja, kaznovalna ni kos – jaz ne bom olepševal – ni kos, državni aparat ni kos temu, da se učinkovito spopade z nasiljem.”
- “Dokler je Svoboda na vladi, bo poskrbela, da bo svoje ljudi v javnem sektorju ustrezno motivirala in nagradila.” Četudi državni aparat ne dela.
- “Jaz verjamem, da je tudi današnji žur še toliko bolj sladek, ker ste dobili božičnico. In ne pozabite, ne pozabite: uni ta drugi vam jo bo pobral, če ne greste na volitve.”
(Aluzija na pregovor “Volk dlako menja, nravi nikoli” – da je to resno mislil.)
- “Mi smo si izborili pravico, da napake delamo – zakaj? Ker vemo, da jih moramo delati, če hočemo izpeljati spremembe.”
- “In tisti, ki ima to smolo, da je njegov starš še živ in nepokreten… Ne, on res ne more razmišljati o svoji družini, ker mora dati vse prihranke, da poskrbi za dostojno starost in življenje svojega starša.”
- “Ne samo, da pride na vrsto tisti, ki je zadaj, vsem ostalim se nič ne spremeni – obdržijo svoje termine, ne prenaročamo jih. Zadnji bodo prvi in prvi bodo zadnji.
- “So se mi zahvalili, da ko so dobili prvi termin, je bil oddaljen šest mesecev, potem pa so prišli v roku enega meseca dejansko na vrsto.”
- “To, da optimizirate poslovanje, ga optimiziramo vsi. Tudi jaz sem ga optimiziral, ko sem bil v gospodarstvu. S tem ni nič narobe.” (Ko je podjetnike odganjal na Hrvaško, zaradi boljše davčne politike.)
