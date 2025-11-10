Prihodki Golobove napol zasebne gurujke pod to vlado poleteli v nebo

Piše: Moja Dolenjska

Prihodki Lucije Mulej, ki je javnosti postala znana kot timbilderka in nekakšna gurujka predsednika vlade Roberta Goloba, so se pod to vlado enormno povečali. Njeno podjetje služi predvsem s storitvami, ki jih izvaja za Gen-I, ki ga neuradno še vedno obvladuje Golob.

Mulejeva ima podjetje Budnjani, Budne rešitve. Ukvarja se s “psihološko svetovno-nazorsko diagnostiko podjetij in posameznikov”. Podjetje je do zdaj iz javnih sredstev prejelo 255.000 evrov, od tega 222.000 evrov zgolj v času vlade Roberta Goloba. Večino denarja mu je nakazal Gen-I, ki ga neuradno še vedno obvladuje Golob, in sicer 194.000 evrov, 25.000 evrov pa državna družba Borzen, ki trguje z elektriko.

Mulejeva na vprašanje, kakšne storitve opravlja za Gen-I in kako to, da so njeni prihodki iz javnih sredstev poleteli v nebo ravno v času Golobove vlade, za naš portal ni odgovorila. Odgovorili so na Gen-I, kjer pa niso znali prepričljivo pojasniti, zakaj potrebujejo njene storitve in zakaj je potreba po njih tako narasla ravno v času Golobove vlade. Namesto tega so se zatekli v pretirano poudarjanje referenc Mulejeve.

Kot pravijo z Mulejevo sodelujejo od leta 2019, “ko je bila tudi sklenjena pogodba o sodelovanju na področju opravljanja t.i. coaching storitev za ključne kadre v podjetju”. “Navedene coaching storitve že vse od sklenitve pogodbe v letu 2019 kontinuirano (na tedenski osnovi) izvaja priznana strokovnjakinja prof. dr. Lucija Mulej, mag. ant., ki sicer ob vlogi predavateljice na fakultetah intenzivno sodeluje s številnimi renomiranimi podjetji in vodi osebne treninge. Je tudi avtorica številnih znanstvenih člankov, njena metoda coachinga pa med drugim vključuje teme managementa osebnosti, osebne rasti, učinkovite in uspešne komunikacije. Storitve coachinga se v GEN-I s strani navedenega izvajalca izvajajo redno na način, da je v proces coachinga vključeno sočasno do 5 zaposlenih,” so zapisali.

Mulejeva, ki je do zdaj z Golobom opravila najmanj tri intervjuje, naj bi bila tesno povezana z še eno vidno članico Svobode, predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Viri novinarja Bojana Požarja slednjo namreč ob petkih in približno ob tem času videvajo na Regentovi ulici 13, kjer domuje Budnjani, Budne rešitev. “Pri čemer so terapije predsednice državnega zbora očitno tudi precej zasebne, saj Mulejeva in UKZ salon v Šiški zapuščata objeti pod roko, do bližnjega parkirišča, kjer nosilko formalno druge najvišje funkcije v državi čakajo službeni audi in varnostniki,” je zapisal omenjeni novinar.