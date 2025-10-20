Hudo! Družabni del s Tino Gaber odpadel, ker zanj ni bilo zanimanja

Piše: Moja Dolenjska

Slovenija danes v Portorožu gosti vrh voditeljev sredozemskih članic EU, ki sta se ga med drugim udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron. Srečanje sicer predstavlja vrhunec enoletnega predsedovanja Slovenije neformalni skupini, ki je na pobudo Cipra in Španije s ciljem okrepitve sodelovanja in usklajevanja glede aktualnih zadev v EU in Sredozemlju nastala leta 2013.

Ob robu vrha je bil za danes predviden tudi program za partnerje voditeljev, ki naj bi ga gostila Tina Gaber Golob, a je odpadlo. Razlog: program je odpadel, ker zanj ni bilo zanimanja, je ta TV Slovenija potrdil podžupan Pirana Christian Poletti. Dvorana, kjer bi se moral odvijati program, tako danes sameva.

Slednje je sicer dokaj nenavadno, saj so običajno tovrstni dogodki dobro obiskani, tudi s strani partnerjev voditeljev držav.