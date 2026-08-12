(GLOSA) S kamelami nad naftno krizo: Luka Mesec rešuje Slovenijo

Piše: Gašper Blažič

Zdaj ko Tanja Fajon zanesljivo ne bo urejala diplomatskih povezav med Brusljem in državami določene afriške regije, je očitno nastal problem, kdo nam bo priskrbel kamele, če nam Iranci zaprejo naftne pipice.

Ne vem, ali je Fajonova že izrazila svojo zaskrbljenost (kot ministrica je to namreč nenehno počela), a dejstvo je, da bomo ob tako hudi rasti cen nafte potrebovali alternativna prevozna sredstva – za katera ne bomo potrebovali niti fosilnih goriv niti elektrike, pač pa jih bomo lahko poganjali s pomočjo vode, pa morda s kakšno kopico sena. Verjetno boste najprej pomislili na konje, ampak z njimi bo težko, ker jih ni ravno veliko. Oslov pa tudi ni prav veliko – no, vsaj tistih pravih ne. Za one druge, ki jih imenujemo enako kot ljubke, konjem podobne kopitarje z dolgimi ušesi, pač velja, da niso ravno primerni kot prevozno sredstvo. Morda tu in tam uporabijo kolesa, pa še to le takrat, ko dobijo takšen ukaz iz neke podzemne centrale.

Če bo obveljalo to, kar je naredil Rok Snežič, bo tudi v času naftne krize poskrbljeno za vse. Tista slavna kamela, ki jo je Moamer Gadafi podaril Borutu Pahorju, bo dobila družabnike. In sicer zaradi podjetja Kl(j)ukec, ki bo menda pristal v lasti Luke Mesca, ki mu menda še vedno ni jasno, zakaj demokratični socializem v Venezueli kljub velikim zalogam nafte nikakor ne uspe.

Zato sem skeptičen glede tega, kako bo podjetje sploh delovalo, če bo imelo takšnega lastnika. Kamele same po sebi namreč nič ne pomagajo – potrebni so tudi tisti, ki jih znajo gnati. Torej kameltrajbarji. Te smo sicer zadnjih deset let na veliko uvažali, ampak jih posli s kamelami niti najmanj ne zanimajo. Pač niso modri z vzhoda oziroma trije kralji, kot se jim po ljudsko reče. Trije kralji so se namreč šli poklonit Jezusu in si ob tem pridobili sloves prvih komunistov, ker so tako vneto sledili zvezdi, da so na koncu prišli v – hlev. In ker so pač jezdili na kamelah, sklepam, da bo Luka Mesec opravil še doktorski študij svetopisemske teologije, da bo lahko znanstveno dokazal to trditev o treh kraljih kot prakomunistih.