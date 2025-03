Bolno: ločena Klakočar Zupančičeva razbija zakon kitarista Bora Zuljana

Piše: Moja Dolenjska

Pred časom ločena predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je po zanesljivih virih portala Požareport v intimni zvezi s kitaristom skupine Šank Rock Borom Zuljanom. Ta naj bi že zahteval ločitev od žene in s tem šokiral družino.



Kot poroča portal, se je, kot kaže, vse skupaj začelo na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju 26. aprila 2023 v Športni dvorani Osnovne šole Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju. Tam je bila Klakočar Zupančičeva slavnostna govornica, na proslavi pa sta nastopila tudi pevec Šank rocka Matjaž Jelen in kitarist iste znane slovenske glasbene skupine Zuljan.

Dva meseca pozneje je Zuljan dobil pismo iz državnega zbora, ali bi se predsednici DZ pridružil kot (p)osebni snemalec in producent njenih videoposnetkov za objave na družbenih omrežjih. Zuljan je ponudbo sprejel. Postal je snemalec in producent vseh videoposnetkov, ki jih Klakočar Zupančičeva objavlja na spletu, po informacijah portala pa ga plačuje Gibanje Svoboda, 3.000 evrov mesečno.

Nato so se po poročanju portala začele pojavljati različne informacije. Nekateri poslanci so pripovedovali, da je Zuljan pogosto v državnem zboru in da skupaj z predsednico DZ dostikrat izgineta v bolj diskretne prostore, od koder potem prvi odide Zuljan, nato pa še predsednica DZ, “vsa nasmejana in evforična”.

Klakočar Zupančičeva je vse omenjene informacije za portal zavrnila. A po informacijah Požarja so informacije točne. Zuljan je namreč že novembra lani ženi Aniti povedal, da zahteva ločitev. Medtem je tudi kot “dokaz ljubezni” do Klakočar Zupančičeve na Facebooku pri svojih osebnih podatkih objavil kar njen datum rojstva – 19. junij (1977), poroča portal. Zuljan je sicer rojen 22. aprila.