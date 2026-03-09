Zakaj plovbe na Soči 15. marca še ne bo?

Piše: Siniša Grmovšek, Bovec

V medijih berem, da letos 15. marca še ne bo plovbe po reki Soči, ker ne bo opravljen obvezni pregled reke in ne vem ali gre za neokusno šalo ali kaj drugega! Grozno, kakor da bi rekli, da se prvega aprila ne bo začela ribiška sezona, ker ni bil sprejet dogovor o povišanju cene ribolovne dovolilnice, ali pa se ne bo odprla lovska sezona, ker sta se spričkali dve lovski družini. Datumi o pričetku različnih aktivnosti in dejavnosti, niso zato, da se z njimi hecamo, ampak veljajo do preklica oziroma spremembe in pravočasne informacije o tem.

Naj mi nekdo pojasni, zakaj ne more Medobčinska uprava za letošnjo sezono naročiti usposobljenim izvajalcem, da urgentno pregledajo plovbno pot in izvedejo potrebne ukrepe? Po daljšem obdobju brez večjih padavin, to sploh ne bi smela biti velika težava. Tako pa se bodo vsi, ki so že veliko prej načrtovali plovbo po reki Soči, uredili dopuste in nadomeščanja, vplačali predplačila za namestitve in imeli druge stroške, obrisali pod nosom, ker plovbna pot ni pregledana! Ali mislite, da bo zadostovalo pojasnilo, da se nihče ni prijavil na razpis za preglednika plovbnega območja? Če zainteresirani niso bili pravočasno obveščeni bo prišlo do odškodninskih zahtevkov in tožb! Več kot žalostno, to je sramota na kvadrat!

Mogoče pa ni vse izgubljeno, saj ne smemo spregledati naporov večine svetnikov občinskega sveta občine Kobarid, ki se v pravi smeri zavzemajo za izhod iz mračnega predora v katerega nas je pahnila enostranska likvidacija skupnega odloka treh posoških občin. Sprejeli so spremembe kobariškega odloka in v njem je določilo, da o višini pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest, s sklepom odloča občinski svet, kar je logično in pravilno. Poleg tega za sezono 2026 predlagajo sporazum treh občin z dobrimi izhodišči, ki bi poenotil sistem upravljanja plovbe po reki Soči. Žal se jim je prikradla velika napaka, ko so za prihajajočo sezono 2026 sprejeli povišanje pristojbine na 15,00 evrov. Očitno si tudi kobariški svetniki, enako kot njihov župan, po svoje razlagajo in razumejo zapisano v ustavni odločbi. Citiram: “Med višino pristojbine in storitvijo, za katero se ta zaračunava, morata obstajati neposredna zveza in sorazmerje.”, konec citata. Torej, če v dveh sezonah v vstopno izstopna mesta nisi nič vložil, niti centa, je to razlog in podlaga za zvišanje pristojbine! Čudaška in ironična neposredna zveza in sorazmerje! Če bi upoštevali pretekla nevlaganja, bi morali pristojbino znižati in ne bi smela biti višja od desetih evrov!

Čeprav sta v tolminskem in bovškem odloku določeni drugačni, primernejši ceni, se presenetljivo vsi strinjajo s povišanjem na 15,00 evrov! Na Bovškem bo to pomenilo petsto odstotno zvišanje! Izjemna dobrodošlica, ki bo veliko kajakašev poslala na plovbo po drugih evropskih rekah!

V kolikor Medobčinska uprava ne opravi svojega dela in ne zagotovi pregleda plovbne poti, se mora občina Bovec takoj dogovoriti z dosedanjimi izvajalci, da pregledajo plovbno pot v občini. V kolikor ne bodo zagotovljene verodostojne garancije za brezplačno uporabo izstopnega mesta Srpenica 2 in izstopajoči kajakaši ne bodo deležni astronomskih kazni samo za izstop, mora občina Bovec pod nujno, najpozneje do konca aprila, vzpostaviti izstopno mesto Srpenica 2 po bovških parcelah.

Naredimo vse, da se prvič po petindvajsetih letih odkar je uveden veljavni datum začetka plovbne sezone, ne bo zgodila neopravičljiva blamaža, ki bo povzročila veliko škodo posoškemu turizmu..