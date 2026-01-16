(VIDEO) Pričevanje Pavle Kovač Škraba: »Imam rada Slovenijo!«

Piše: SCNR

Pavla Kovač Škraba se je rodila leta 1939 v Šentvidu nad Ljubljano, v družini kočevskega Nemca in slovenske matere.

Po očetovi aretaciji in izgubi doma je bila z družino izgnana ter je več let preživela v begunskih taboriščih v Avstriji, kjer so otroci kljub negotovosti živeli povezani v dejavni taboriščni skupnosti. Leta 1949 so se kot begunci preselili v Argentino, ki jim je omogočila nov začetek.

Kmalu je družino pretresla očetova smrt, zato je mama sama vzgajala tri otroke ter z veliko delavnostjo in vztrajnostjo ustvarila nov dom. Pavla je že zgodaj začela delati, se izobraževati in se aktivno vključila v slovensko skupnost, kjer je ohranjala jezik, vero in narodno zavest. Po poroki z možem Tonetom, prav tako beguncem, je ostala dejavna v slovenskem kulturnem in verskem življenju ter si ustvarila družino.

Po moževi smrti se je Pavla po desetletjih življenja v Argentini vrnila v Slovenijo. Danes živi v Biljah pri Novi Gorici, obdana s prijatelji in družino. Čeprav jo na Argentino vežejo spomini na slovensko skupnost in hvaležnost, da jim je Argentina dala svobodo, ostaja njena globoka ljubezen do Slovenije, ki jo čuti kot eno izmed svojih dveh domovin.

Pričevanje smo na Študijskem centru za narodno spravo posneli v okviru projekta Nazaj v Slovenijo, ki ga sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

