Vabljeni na veliki protikorupcijski shod ob ustanovni seji Državnega zbora, ta petek ob 15h!

Piše: Aleš Primc
Vabljeni na veliki protikorupcijski shod ob ustanovni seji Državnega zbora, ta petek, 10. 4. 2026, ob 15h.
Korupcija je eden največjih problemov Slovenije, ki duši prihodnost mladih in starejših. Ljudje na položajih, ki izvajajo koruptivne posle so čedalje bolj predrzni in nasilni. To smo videli tudi na posnetkih, ki so bili predstavljeni v predvolilni kampaniji. Po volitvah hočejo skrajno levičarske stranke Svoboda, SD in Levica to temo pomesti pod preprogo.
Vabljeni, da se na dan, ko bo začel z delom novoizvoljeni Državni zbor, množično zberemo pred Državnim zborom in rečemo naš odločen: »NE, KORUPCIJI« ter spodbudimo poslanke in poslance, da tej temi posvetijo veliko pozornost.
Dobrodošli! S seboj prinesite transparente in Slovenske zastave.