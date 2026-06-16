VABILO: Zavzetje skladišča orožja JLA v Podstrmcu pri Borovnici

Združenje VSO Vrhnika – Log-Dragomer – Borovnica vabi ob 35. obletnici najbolj strateške akcije v obrambi samostojne Slovenije na obeležitev

ZAVZETJE SKLADIŠČA OROŽJA JLA

V PODSTRMCU PRI BOROVNICI



»Bo moj vnuk ohranjal svoj jezik in kulturo

in bil pripravljen braniti domovino?«

ki bo v petek, 19. junija 2026, ob 17. uri,

v objektu MORS

Pozdravni nagovor:

Slavko Kmetič, član predsedstva Združenja VSO

predstavnik Občine Vrhnika

Slavnostni govornik:

Aleš Hojs, član predsedstva Združenja VSO in poslanec v DZ RS

V programu bodo sodelovali:

Kvartet Grm,

Trobilna zasedba GLORY BRASS,

pesnik Igor Pirkovič,

praporščaki Združenja VSO in

povezovalka Slavi Košir



Borovnica je bila najbolj strateška logistična akcija v obrambi Slovenije, v kateri je 21 pripadnikov izvidniškega voda brigade MORiS, brez žrtev, dne 28. junija 1991, drugi dan oboroženih spopadov v vojni za Slovenijo, zavzelo skladišče orožja JLA v Podstrmcu pri Borovnici.



Zaradi povečanega prometa svetujemo, da se na slovesnost odpravite pravočasno, na sam kraj slovesnosti pa vas pot vodi skozi naselje Borovnica do naselja Brezovica pri Borovnici, kjer pri Gasilskemu domu zavijete desno, nato se peljete po makadamski cesti do vhoda v vojaški objekt Ministrstva za obrambo. Pot bo označena.