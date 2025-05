(VABILO) Vabljeni na večerno komemoracijo

Piše: Nova slovenska zaveza

Vljudno vabimo na slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja “Ker smo ljudje”, v petek, 16. maja 2025 ob 21. uri na Trgu republike v Ljubljani.

Program slovesnosti

20.50 Posnetek César Franck Prélude – se vrti ob zbiranju ljudi

20.55 – 21.00 Zvonjenje v bližnjih cerkvah

21.00 – 21.02 dr. Mitja Ferenc, Bernarda Fink – Zdravljica

21.02 – 21.05 Besede prof. Justina Stanovnika– iz arhiva Radia Ognjišča

21.06 – 21.09 Romana Bider – Uvodni pozdrav in povabilo k zbranosti ter molitvi Očenaša

21.10 – 21.13 Marta Ciraj – Ivanka Škrabec Novak, Pismo nerojenemu otroku

21.14 – 21.16 Pavle Ravnohrib – Pesem Gregorja Čušina za Ivanko Škrabec Novak

21.17 – 21.19 Bernarda Fink, dr. Mitja Ferenc – Lastovici v slovo (Mrzel veter tebe žene)

21.20 – 21.26 dr. Matija Ogrin – Slavnostni govor

21.27 – 21.29 Bernarda Fink, dr. Mitja Ferenc – Kje so moje rožice, slovenska narodna

21.30 – 21.37 Varuhi spomina – vsak bralec v roki drži svečko, ki jo po prebranem odnese h križem, Jože Kurinčič z ženo k spomeniku revolucije

Mariana Rožanec Žnidar – O Jožku Cimermančiču, besedilo iz revije Zaveza

dr. Janez Juhant – prebere o stricu v koncentracijskem taborišču v Novem mestu, povabi varuhe spomina k mikrofonu, da povedo spomin na koga varujejo

Varuhi spomina – vsak pove, za koga gori njegova svečka

Jože Kurinčič – Sveča za povzročitelje – (1,5 minut)

21.38 – 21.39 Franci Rizmal, violina – G. Verdi: Odlomek iz Requiema, Lacrimosa

21.40 – 21.43 Pavle Ravnohrib – Branje imen žrtev Pod Macesnovo gorico (črki C in Č, 25 imen)

21.44 – 21.46 Vokalna skupina Psalmisti – Lojze Mav, Tiste dni

21.47 – 21.48 Pavle Ravnohrib – Zorko Simčič, In vendar — nekoč bo!

21.49 – 21.51 Vlasta Doležal Rus – Zaključna misel

21.52 – 21.56 dr. Mitja Ferenc, Bernarda Fink in vsi: Lipa zelenela je, ponarodela

Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo, Nova Slovenska zaveza, Društvo Združeni ob Lipi sprave, Vseposvojitev