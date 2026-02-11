(VABILO) Vabljeni na pogovorni kulturni večer

Piše: Kulturni forum SDS

Prisrčno vas vabimo na kulturni večer, posvečen razmisleku o vlogi, pomenu in prihodnosti kulture v Sloveniji ter v našem prostoru.

Skupaj se bomo vprašali: Je kultura temelj skupnosti ali le lep okras preteklosti?

V odprtem in spoštljivem pogovoru bomo razmišljali o kulturi kot prostoru dialoga, identitete in skupnega doživljanja.

Kdaj: ponedeljek, 16. februar, ob 18.00

Kje: Pokrajinski muzej Koper (velika dvorana)

Kidričeva 19, Koper

Gostje večera:

doc. dr. Ignacija Fridl Jarc , doktorica filozofskih znanosti, literarna zgodovinarka, esejistka in urednica

, doktorica filozofskih znanosti, literarna zgodovinarka, esejistka in urednica Ines Cergol , slavistka in književnica

, slavistka in književnica dr. Sebastjan Jeretič, politični komentator

Dogodek bosta glasbeno obogatila člana zasedbe Duo PikArt.