(VABILO) Vabljeni na pogovorni kulturni večer

Piše: Kulturni forum SDS
Prisrčno vas vabimo na kulturni večer, posvečen razmisleku o vlogi, pomenu in prihodnosti kulture v Sloveniji ter v našem prostoru.
Skupaj se bomo vprašali: Je kultura temelj skupnosti ali le lep okras preteklosti?
V odprtem in spoštljivem pogovoru bomo razmišljali o kulturi kot prostoru dialoga, identitete in skupnega doživljanja.
Kdaj: ponedeljek, 16. februar, ob 18.00
Kje: Pokrajinski muzej Koper (velika dvorana)
Kidričeva 19, Koper
Gostje večera:
- doc. dr. Ignacija Fridl Jarc, doktorica filozofskih znanosti, literarna zgodovinarka, esejistka in urednica
- Ines Cergol, slavistka in književnica
- dr. Sebastjan Jeretič, politični komentator
Dogodek bosta glasbeno obogatila člana zasedbe Duo PikArt.