(VABILO) Vabljeni na pogovorni kulturni večer

Koper (foto: Wikimedia)

Piše: Kulturni forum SDS

Prisrčno vas vabimo na kulturni večer, posvečen razmisleku o vlogi, pomenu in prihodnosti kulture v Sloveniji ter v našem prostoru.

Skupaj se bomo vprašali: Je kultura temelj skupnosti ali le lep okras preteklosti?

V odprtem in spoštljivem pogovoru bomo razmišljali o kulturi kot prostoru dialoga, identitete in skupnega doživljanja.

Kdaj: ponedeljek, 16. februar, ob 18.00
Kje: Pokrajinski muzej Koper (velika dvorana)
Kidričeva 19, Koper

Gostje večera:

  • doc. dr. Ignacija Fridl Jarc, doktorica filozofskih znanosti, literarna zgodovinarka, esejistka in urednica
  • Ines Cergol, slavistka in književnica
  • dr. Sebastjan Jeretič, politični komentator

Dogodek bosta glasbeno obogatila člana zasedbe Duo PikArt.

