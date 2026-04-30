(VABILO) TIGR se vrača iz pregnanstva

Piše: Vili Kovačič, predsednik društva Slovenski TIGR 13. maj

Društvo Slovenski TIGR 13. maj , Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Slovenski Gorniški klub SKALA vabijo na spominski dogodek v spomin na prvi spopad Slovencev z okupatorjem v času okupacije na slovenskem ozemlju, ki je bil zjutraj 13. maja 1941.

Dogodek bo obeležen v sredo, 13. maja, s položitvijo venca pri spomeniku na Mali gori , v soboto, 16 maja, pa z več aktivnostmi in sicer: Pohod po Tigrovih poteh – odhod izpred župnijske cerkve, ob 13 h na Malo goro in nazaj, ob 17h bogoslužje v cerkvi sv. Mihaela, ter ob 18h spominska kulturna prireditev v Kulturnem domu v Ribnici.

Najprej bo ob 17h sv. maša, ki jo bosta darovala ribniški župnik mag. Anton Berčan ter upokojeni ljubljanski nadškof dr. e. Ob 18h pa bo spominska slovesnost z glasbenimi in govornimi točkami:

–Vili Kovačič, predsednik društva Slovenski TIGR 13 Maj, bo predstavil aktivnosti društva, predstavil pa se bo tudi naslednik predsednika društva Slovenski Tigr 13 maj, z najavo aktivnosti za praznovanje 100 obletnice nastanka Tigra na Nanosu leta 2027.

-Predstavljena pa bo tudi knjiga – TIGR se vrača iz pregnanstva. Osrednji govornik bo ddr. Klemen Jaklič, dosedanji ustavni sodnik. Predstavljena bo tudi zakonodajna pobuda za nov državni praznik!

-Dogodek bomo obogatili s kulturnim programom: poezijo v čast Tigra izpod peresa Igorja Pirkoviča ter z ansamblom Gašperji in tenoristom Danilom Lukanom, Avsenikovo pevko Jožico Svete ter bas baritonistom solistom Markom Finkom ter oktetom Fantje z vasi iz Škocjana.

Besedi fašizem in svoboda sta v Sloveniji zadnja leta najbolj zlorabljeni besedi. Treba jim je vrniti avtentični pomen. Tigr je pomemben ne le za Slovence, ampak za vso Evropo. V Sloveniji pa se nekateri še vedno izogibajo praznovati njegov spomin ! Ne pristajamo pa na to, da se TIGR zreducira na lokalni, občinski nivo ali se ga omenja kot teroristično organizacijo. Tigr je dokaz možnosti upora v pluralnosti in antipod enoumnemu nasilju »ponosnih naslednikov« komunizma. Slovenski narod brez KP in OF ne bi izginil, nasprotno, s TIGRom, a brez PIF, OF in VOS bi Slovenija pridobila večji del Primorske in celo Jadrana in ohranila bi življenja številnih dragocenih ljudi. TIGR je hkrati dokaz možnosti odpora v pluralizmu in z istim ciljem in kako se boriti s čim manj žrtvami ter brez sovraštva in nasilja nad lastnim narodom. Veličina upora ni v številu žrtev, ampak s čim manj žrtvam dosegati cilj. TIGR-ov zgled je tudi danes poduk tistim, ki iz razloga, ker oni niso bili prvi, negirajo in ignorirajo pomen vojne za Slovenijo leta 1991 in Tigra sploh ne omenjajo.

TIGR ni omadeževan z zločini in je naš zgled in osamosvojitvena vojna 1991 je njegova vsebinska kontinuiteta. Ignoriranje tega, je pred stoletjem Srečko Kosovel preroško opisal z besedami: »Gnoj je zlato in zlato je gnoj«. Danes pa nam izprijena oblast prodaja gnojnico za čisto pitno vodo in sežigalnico odpadkov v neprevetreni kotlini za ekološki dosežek. A narod je spregledal – laž, propaganda in diskreditacija imata vedno krajše noge. Tigr se počasi, a vztrajno vrača iz pregnanstva in bo ostal simbol domoljubja, borbe proti vsakovrstnemu fašizmu in vsakršnemu totalitarizmu. Tigr je skratka predhodnik pogumnega in pristnega uporništva naroda, ki si je leta 1990 s plebiscitom in 1991 in v vojni za Slovenijo. prvič v zgodovini (s)pisal sodbo sam. TIGR je evropski fenomen, tako kot je bila osamosvojitvena vojna 1991 svetovni fenomen. Primer . uspešnega upora malega naroda proti eni največjih armad Evrope.

Zato je skrajni čas, da se mu povrne čast in sijaj in kot pavi France Prešeren: »Da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša bosta last« Zato naj bo 13. maj državni praznik in dela prost dan, kot je bilo predlagano že leta 1990.