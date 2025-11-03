(VABILO) Spominska slovesnost ob 80. obletnici izgnanstva in izginotja faranov Sorice

Piše: A. K. G.

V nedeljo, 9. novembra 2025, bo v Sorici potekala spominska slovesnost ob 80. obletnici izgnanstva in izginotja faranov Sorice.

Ob 10.30 bo v cerkvi sv. Nikolaja sveta maša, po kateri bo pri spominskem obeležju ob cerkvi sledil spominski program z nagovori za vse žrtve.

Zbrane bo najprej pozdravil Matija Ogrin iz Nove Slovenske zaveze, slavnostni nagovor pa bo imel Janez Janša.

Slovesnost bo s petjem obogatil cerkveni pevski zbor župnije sv. Peter iz Selc pod vodstvom profesorja Toneta Potočnika.

Zbrali se bomo v molitvi in tihoti spoštovanja, da se spomnimo faranov Sorice, ki so izginili in bili nasilno izgnani v povojnih dogodkih po drugi svetovni vojni. Na slovesnost vabita Župnija Sorica in Nova Slovenska zaveza.

Spominska slovesnost se navezuje na dogodek iz leta 2015, ko je bila na pročelju cerkve sv. Nikolaja v Sorici slovesno blagoslovljena spominska plošča v spomin in opomin župniku Francu Krašni, duhovniku Filipu Terčelju ter štiriindvajsetim domačinom, ki so po koncu druge svetovne vojne izginili ali bili nasilno izgnani. Njihovi svojci do danes niso izvedeli, kdaj in kje so umrli. Otrokom so bili odvzeti očetje, ženam možje, materam sinovi.

V spomin na te tragične dogodke, ko je bilo decembra 1945 v izgnanstvo na Koroško poslanih tudi 90 domačinov, žena in otrok, se Sorica že vrsto let s hvaležnostjo in spoštovanjem poklanja njihovemu spominu.

Leta 2015 je spominsko ploščo blagoslovil kardinal Franc Rode, ki je ob tej priložnosti dejal:

»Ta strašna morija, ki se je zgodila po vojni, je pravzaprav največji poraz komunistične partije in bistveno omadeževanje tistih partizanov, ki so šli z dobro voljo in dobrim namenom v boj za Slovenijo … žrtve povojnih pobojev se ne spominjamo zaradi sovraštva, temveč zato, da se kot narod rešimo bremena preteklosti in si odpremo pot v prihodnost.«

Spominska slovesnost v nedeljo, 9. novemra, tako nadaljuje poslanstvo ohranjanja resnice, spomina in dostojanstva žrtev, katerih imena in zgodbe ostajajo trajno zapisane v zgodovino Sorice in slovenske domovine.