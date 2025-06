(VABILO) Slovenski nacionalni program tokrat tudi v tiskani verziji

Piše: Katedrala svobode

Po objavi na spletu konec marca 2025 je knjiga Soglasje za zgodovinski trenutek v teh dneh izšla tudi v klasični natisnjeni obliki.

Vabimo Vas na prireditev, ki jo Katedrala svobode namenja aktualnemu političnemu razumevanju projekta, ki je pritegnil 74 pozornih in dobronamernih avtorjev.

Pričakujemo, da bodo svoj pogled na knjigo, predvsem pa na soglasje in zgodovinski trenutek predstavili nekateri najbolj vidni slovenski politiki in javne osebnosti iz življenja strank, ki sta jim še posebej namenjena pojma iz naslova našega projekta: kako razumejo in kakšne izglede ima v slovenski politiki soglasje; in ali je upravičeno zgodovinski trenutek povezati z državnozborskimi volitvami prihodnje leto?

JAVNA PREDSTAVITEV KNJIGE V TISKANI IZDAJI

BO V TOREK, 10. JUNIJA 2025, OB 12. URI,

V DVORANI ORHIDEJA, U HOTEL, MIKLOŠIČEVA CESTA 3, LJUBLJANA

Tokrat vas vljudno vabimo, da se skupaj z uredniki knjige, politiki in uglednimi gosti udeležite dogodka, na katerem bo tudi tokrat odprta razprava o vprašanjih, ki jih zastavlja knjiga v sedanjem predvolilnem in povolilnem času prenove Slovenije.

Lep pozdrav,

Peter Jambrek

Alenka Puhar

Dimitrij Rupel

Ernest Petrič

Ivan Štuhec

Žiga Turk

Tomaž Zalaznik