VABILO: Predstavitev knjige Komisarka

FokusPrejeli smo
Evropska komisarka Marta Kos (foto: EPA)

Vljudno vas vabimo na predstavitev knjige

KOMISARKA
Marta Kos kot zanesljiva sodelavka komunistične tajne policije
pisatelja Igorja Omerze

ki bo v četrtek, 12. marca 2026 ob 17. uri
v Muzeju slovenske osamosvojitve, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana

Uvodoma bo predstavljen kratek film (režija Tomi Cegnar) z naslovom
Razkrite skrivnosti komisarke Marte Kos.

 

