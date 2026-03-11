VABILO: Predstavitev knjige Komisarka FokusPrejeli smo 11. marca, 2026 Share FacebookTwitter Evropska komisarka Marta Kos (foto: EPA) Vljudno vas vabimo na predstavitev knjige KOMISARKA Marta Kos kot zanesljiva sodelavka komunistične tajne policije pisatelja Igorja Omerze ki bo v četrtek, 12. marca 2026 ob 17. uri v Muzeju slovenske osamosvojitve, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana Uvodoma bo predstavljen kratek film (režija Tomi Cegnar) z naslovom Razkrite skrivnosti komisarke Marte Kos. Share FacebookTwitter PODPRITE DEMOKRACIJO!Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora! Donacija Tagsmarta kos Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Fokus V novi Demokraciji preberite: Svoboda kot kriminalna združba; Uničili so dolgotrajno oskrbo in še zdravstvo, rekordne čakalne vrste; Intervjuji: Janez Stušek, Boštjan Turk... Gašper Blažič - 11. marca, 2026 Fokus Česa ne razumejo tisti, ki bi delali “široko” koalicijo “od Janše do Jankovića” Gašper Blažič - 11. marca, 2026 Fokus Janša poziva k neudeležbi na predčasnem glasovanju, predsednik DVK pa priznal odvisnost od Jankovića Gašper Blažič - 11. marca, 2026 Fokus Dominika Švarc Pipan se odziva: “Vse je nastavljeno z namenom vplivanja na volitve.” Gašper Blažič - 11. marca, 2026 Sorodne vsebine Fokus V novi Demokraciji preberite: Svoboda kot kriminalna združba; Uničili so dolgotrajno oskrbo in še zdravstvo, rekordne čakalne vrste; Intervjuji: Janez Stušek, Boštjan Turk... 11. marca, 2026 Fokus Česa ne razumejo tisti, ki bi delali “široko” koalicijo “od Janše do Jankovića” 11. marca, 2026 Fokus Janša poziva k neudeležbi na predčasnem glasovanju, predsednik DVK pa priznal odvisnost od Jankovića 11. marca, 2026 Fokus Dominika Švarc Pipan se odziva: “Vse je nastavljeno z namenom vplivanja na volitve.” 11. marca, 2026