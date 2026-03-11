VABILO: Predstavitev knjige Komisarka

Vljudno vas vabimo na predstavitev knjige

KOMISARKA

Marta Kos kot zanesljiva sodelavka komunistične tajne policije

pisatelja Igorja Omerze

ki bo v četrtek, 12. marca 2026 ob 17. uri

v Muzeju slovenske osamosvojitve, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana

Uvodoma bo predstavljen kratek film (režija Tomi Cegnar) z naslovom

Razkrite skrivnosti komisarke Marte Kos.