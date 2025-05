(VABILO) Predavanje: Množični poboji v strategiji prevzema oblasti

Slovensko zgodovinsko društvo

za novejšo in sodobno zgodovino

ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne

vljudno vabi na predavanje z naslovom

Množični poboji v strategiji prevzema oblasti

Predavanje bo v četrtek, 29. maja 2025, ob 18. uri

v prostorih Muzeja VSO na Cankarjevi 11 v Ljubljani.

Predaval bo

mag. Stane Okoliš

O vsebini predavanja

Povojni množični poboji za slovensko partijsko vodstvo nikakor niso in ne morejo biti napaka ali eksces, saj so jih dolgo in skrbno načrtovali, se na njih med okupacijo z izvajanjem revolucionarnega nasilja pripravljali in z njimi v pričakovanju konca vojne in dokončne izpeljave socialnega prevrata že od leta 1942 uresničevali boljševistično strategijo prevzema oblasti. Vtkani v strategijo sovraštva in nasilja nepredstavljivih razsežnosti so logična posledica in nadaljevanje medvojnih dogodkov po koncu zunanje vojne, ki so jo slovenski komunisti že dolgo pred tem po zgledu ruskih boljševikov spremenili v notranjo in s prehodom v drugo fazo revolucije krvavo obračunali z vsakovrstnimi partijskimi nasprotniki. Partija je za uresničenje svojih ciljev vseskozi zagovarjala nasilje, le od okoliščin pa je bilo odvisno, kdaj, na kakšen način in v kolikšnem obsegu so ga pod njenim vodstvom lahko izvajali.

O predavatelju

Mag. Stane Okoliš je zgodovinar in dolgoletni direktor Slovenskega šolskega muzeja. Veliko se je ukvarjal z raziskovanjem zamolčanih tem druge svetovne vojne in po njej, še posebej je bil raziskovalno zazrt v Notranjsko. Je avtor več prispevkov na to temo, med drugim tudi knjige Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem, v kateri je zbrano gradivo Komisije za raziskavo povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti Občine Cerknica.

Prisrčno vabljeni!