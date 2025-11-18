(VABILO) Okrogla miza o evtanaziji v Kopru

VABILO NA OKROGLO MIZO

POMOČ PRI KONČANJU ŽIVLJENJA – DA ALI NE?

Gostje omizja bodo:

zdravnica dr. Zvonka Zupanič Slavec

pravnica Anja Korošec, mag.

duhovnik dr. Gabriel Kavčič

politolog dr. Sebastjan Jeretič

Voditeljica večera bo dolgoletna novinarka RTVS Vida Petrovčič.

Dogodek bo v petek, 21. novembra 2025, ob 18. uri,

v veliki dvorani Pokrajinskega muzeja v Kopru

(palača Bergamoni-Tacco, Kidričeva 19).

Parkiranje je možno v bližnji podzemni garaži Belveder, Kopališko nabrežje 4.

Zavod Pridi.com

INVITO A UNA SERATA DI DISCUSSIONE

L’ASSISTENZA NEL FINE VITA – SÌ O NO?

L’evento avrà luogo venerdì 21 novembre 2025 alle ore 18

nella grande sala del Museo Regionale di Capodistria

(Palazzo Bergamoni-Tacco, Via Kidrič 19).