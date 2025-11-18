(VABILO) Okrogla miza o evtanaziji v Kopru

VABILO NA OKROGLO MIZO
POMOČ PRI KONČANJU ŽIVLJENJA – DA ALI NE?
Gostje omizja bodo:
zdravnica dr. Zvonka Zupanič Slavec
pravnica Anja Korošec, mag.
duhovnik dr. Gabriel Kavčič
politolog dr. Sebastjan Jeretič
Voditeljica večera bo dolgoletna novinarka RTVS Vida Petrovčič.
Dogodek bo v petek, 21. novembra 2025, ob 18. uri,
v veliki dvorani Pokrajinskega muzeja v Kopru
(palača Bergamoni-Tacco, Kidričeva 19).
Parkiranje je možno v bližnji podzemni garaži Belveder, Kopališko nabrežje 4.
Zavod Pridi.com
INVITO A UNA SERATA DI DISCUSSIONE
L’ASSISTENZA NEL FINE VITA – SÌ O NO?
L’evento avrà luogo venerdì 21 novembre 2025 alle ore 18
nella grande sala del Museo Regionale di Capodistria
(Palazzo Bergamoni-Tacco, Via Kidrič 19).