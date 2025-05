(VABILO) Obletnica Manevrske strukture narodne zaščite

Piše: VSO

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vabi ob 35. obletnici Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) na slovesnost z mašo za domovino in odkritjem obeležja v spomin na vizualno opazovalno postajo, ki je na Paškem Kozjaku v času od 24. junija do 24. septembra 1991 nadzorovala zračni prostor ter vzhodno in južno mejo Šaleške doline in s tem pripomogla k uspešnemu obveščanju o nevarnosti agresorske JLA iz zraka v osamosvojitveni vojni za Slovenijo.

Slovesnost bo v soboto, 17. maja 2025, ob 11. uri, ob križišču Velenje – Dobrna, Strmec nad Dobrno 19B. Slavnostni govornik bo minister za obrambo 1990-1992 Janez Janša.