(VABILO) Nova Slovenska zaveza: Spominska slovesnost Teharje 2025

Piše: Nova slovenska zaveza

Taborišče za vrnjene domobrance in civilne begunce na Teharjah je s svojimi grozotami eden od simbolov slovenske Golgote v letu 1945.

Vabimo vas k sveti maši, da bi na prostoru nekdanjega taborišča obhajali mašno daritev za pomorjene in za njihove krvnike, pa tudi za vse nas, dediče enih in drugih, ki nam nepremagana teža zločina posega v našo sedanjost in prihodnost. Teharje so bile pred 80 leti za tisočere kraj odhoda v smrt: mi tja prihajamo, ker iščemo resnice in miru za življenje danes in jutri.

Sveta maša in spominska slovesnost bosta na rožnovensko nedeljo, 5. oktobra 2025 ob 11. uri v spominskem parku Teharje. Slovesno sveto mašo bo daroval celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž ob somaševanju duhovnikov. Med spominsko slovesnostjo po maši bo zbrane nagovorila dr. Helena Jaklitsch, podpredsednica Nove Slovenske zaveze.

Med mašo bo prepeval mešani zbor dekanije Celje – Nova Cerkev, po maši med slovesnostjo pa Slovenski vokalni kvartet.

Avtobus iz Ljubljane bo odpeljal ob 9:30 s parkirišča Tivoli. Prijavite se lahko na telefon: (01) 425–15–37 ali po e-pošti na [email protected].

Vabljeni, da romate z nami na Teharje ob 80-letnici taborišča!

Župnija sv. Martina Teharje in Nova Slovenska zaveza