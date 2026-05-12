Vabilo na predavanje iz cikla Pozabljena zgodovina

Prijazno vabljeni na predavanje dr. Jožeta Dežmana z naslovom Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije, ki bo v okviru Matičinega cikla predavanj z naslovom Pozabljena zgodovina v soboto, 16. maja 2025, ob 19. uri v dvorani Slovenske matice (Kongresni trg 8/I, Ljubljana).

Ustavno sodišče RS je zavrglo pobudo Radovana Korošca za oceno ustavnosti odločitve Vlade RS o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunizma. Ustavna sodnika Rajko Knez in Rok Svetlič sta v ločenih mnenjih navedla bistvene razloge, ki tako odločitev obsojajo kot nerazumno in nepošteno.

V predavanju bo dr. Jože Dežman opozoril na temeljna izhodišča soočanja z zločinsko dediščino totalitarnega komunizma, na podlagi katere se je slovenski stalinistični komunizem polastil oblasti in s katero je samoupravni socializem propadel. In tako kot zaradi svojega zločinskega jedra Ljudska in Socialistična Republika Slovenija ni bila država slovenske nacije, tako se je in se še vedno Republika Slovenija vzpostavlja kot suverena demokratična država tako z odkrivanjem resnice kot tudi z ukrepi tranzicijske pravičnosti. Dr. Dežman bo z nekaj primeri predstavil dosežke Republike Slovenije v soočenju z zločini komunizma in predstavil značilnosti kulturne vojne, ki jo proti tem dosežkom bijejo novostalinistični konzervativci.

Izvedbo predavanja in posnetek je finančno podprla Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS.