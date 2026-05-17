(VABILO) Dobrodošli! Pohod za življenje v Kopru bo danes, ob 11.30 uri, v Taverni

Piše: C. R.

Slovenska obala bo danes prizorišče posebnega dogodka, ki slavi radost bivanja in varovanje človeškega življenja od njegovega samega začetka. Lepo vabljeni na Pohod za življenje v Kopru, ki se bo začel ob 11.30 z zbiranjem na osrednjem prizorišču v koprski Taverni. Gre za že tretji tovrstni shod na Obali, namenjen praznovanju, spodbujanju kulture življenja ter zaščiti nerojenih otrok.

Znanost potrjuje: Srce bije od 22. dne

Osrednje sporočilo vseh letošnjih Pohodov za življenje temelji na neizpodbitnem medicinskem znanstvenem dejstvu: nerojenemu otroku srce bije že od 22. dne po spočetju. Organizatorji želijo s tem poudariti pomen varovanja vsakega človeškega bitja in širiti zavest o čudežu razvoja novega življenja. To čudovito naravno dejstvo jasno dokazuje, da je nerojen otrok človek, ki si zasluži priložnost in varstvo.

Natančna časovnica nedeljskega dogodka

Da ne boste zamudili ključnih delov programa, si oglejte natančen potek nedeljskega dogajanja:

11.30 – Prihod in zbiranje udeležencev v koprski Taverni. 12.00 – Začetek uradnega programa s slovensko himno in nagovori gostov. 12.30 – Odhod na prelep, približno polurni pohod po koprskih ulicah in obalni promenadi. 13.00 – Vrnitev v Taverno, druženje ob glasbi ter pogostitev s hrano in pijačo.



Ugledni gostje in živa glasba v Taverni

Na osrednjem odru se obeta izjemen in vsebinsko bogat program. Zbranim bodo svoja pričevanja, poglede in osebne izkušnje o svetosti življenja ter pomoči staršem v stiski predstavili znani gostje:

Urša Zaletel , zdravnica Edvard Jurjevec , podjetnik Jaroslav Knežević , kapucin



Za nepozabno in veselo vzdušje med družinami ter vsemi generacijami bo skrbel spremljevalni program z živo glasbo in posebnimi animacijami za najmlajše.

Prispevajte za pisane balone upanja

Pohodi za življenje so prepoznavni po svoji barvitosti, pozitivni energiji in optimizmu. Tudi v Kopru bodo organizatorji obalno promenado odeli v barve številnih pisanih balonov. Da bi baloni lahko zažareli v čim večjem številu, lahko organizacijo podprete z donacijo. Svoj prispevek za nakup balonov in podporo dogodku lahko nakažete neposredno preko uradne spletne strani pohodzazivljenje.si na TRR Zavoda Mreža za življenje in enakopravnost.

Koristne informacije o parkiranju

Zaradi pričakovanega velikega obiska družin iz celotne Slovenije obiskovalcem svetujemo, da za parkiranje svojih vozil pravočasno izkoristijo večja javna parkirišča v neposredni bližini mestnega jedra:

Parkirišče pri potniškem terminalu Parkirna hiša Belveder Parkirišče za koprsko tržnico

Od vseh teh lokacij je do Taverne le kratek, raven in prijeten sprehod ob morju.

To nedeljo se obeta čudovito pomladansko vreme, zato izkoristite dan na Slovenski obali v družbi mladih, družin in starejših.

Pridružite se nam ob 11.30 v Taverni. Dobrodošli na praznovanju življenja!