V nedeljo NE ostanimo doma – pojdimo na referendum, glasujmo PROTI in si izborimo prihodnost

REFERENDUM – GLASUJMO PROTI – poziv Krščanskega foruma SDS: Udeležimo se referenduma in glasujmo PROTI. K udeležbi povabimo tudi čim več naših bližnjih, prijateljev in znancev.

Dragi kristjani in vsi, ki imamo Slovenijo v srcu!

Prihajajoča nedelja je tudi referendumska nedelja in zato praznik demokracije. Lepo vabljeni, da kot odgovorni državljani v čim večjem številu uveljavimo svojo pravico in izrazimo mnenje o pokojninskih dodatkih umetnikom za domnevno pomembne kulturno-umetniške dosežke.

Naš skupni glas PROTI ne bo le nasprotovanje politizaciji umetnosti in kulture, temveč priložnost za zmago razuma in za organiziran upor tihe večine zoper vsiljeno voljo glasne manjšine.

Vsi se zavedamo, kako velik je pomen kulturne ustvarjalnosti za ohranitev naše narodne identitete in samobitnosti. A velikani slovenske kulture žal niso bili deležni državnih dotacij in privilegijev. Življenjska pot mnogih se je končala veliko prezgodaj, v bolezni in pomanjkanju, kljub temu pa njihov ustvarjalni opus predstavlja pomemben gradnik slovenske kulturno-umetniške zakladnice.

Načrtovani ekscesno visoki pokojninski dodatki za pripadnike samooklicane kulturne elite so v posmeh tudi vsem zgaranim delavcem in kmetom, ki po štiridesetih letih dela s svojo pokojnino ne morejo dostojno preživeti. Zato takšnim dodatkom odločno nasprotujemo!

Nasprotujemo takšni razgradnji pokojninskega sistema in nasprotujemo takšni vladi, ki z oblastno aroganco in z našim denarjem svojim izbrancem deli privilegije po lastni izbiri.

Spoštovani, to nedeljo ne odločamo le o nekaj posameznikih, ki naj bi jim pripadli dodatki za posebne umetniške dosežke. Odločamo o smeri razvoja naše družbe in države, o zelo verjetnih višjih davkih, nižji kupni moči in slabšem življenjskem standardu, predvsem

pa o moralni razsodnosti in družbeni pravičnosti.

Naredimo tisto, kar je prav, čeprav ni vedno najlažje! Udeležimo se referenduma in glasujmo PROTI. K udeležbi povabimo tudi čim več naših bližnjih, prijateljev in znancev. Srečno in Bog živi Slovenijo!