(PREJELI SMO) Gospodarstveniki pozivajo predsednika vlade, naj se ne igra »Dedka Mraza«

Piše: Gospodarski krog

Gospodarski krog, v katerem sodeluje 17 organizacij, podpira božičnico kot nagrado za dosežen rezultat in motivacijo, vendar ne kot zakonsko vsiljeno obveznost, ki njen smisel izniči. Namesto obveznosti izplačila predlaga trajen dvig splošne davčne olajšave najmanj v višini napovedane neobdavčene božičnice. To bi bilo dolgoročno stabilno, odgovorno in bi resnično pomagalo zaposlenim. Obenem pa v vedno bolj tekmovalnem mednarodnem okolju pričakuje tudi druge večkrat napovedane razbremenitve stroškov dela.

V Gospodarskem krogu smo bili ob nastopu sedanje vlade pred dobrimi tremi leti razočarani, da je na škodo prav vseh zaposlenih ukinila vse prednosti takrat novega Zakona o dohodnini, ki je pomembno razbremenjeval prihodke iz dela. Z zgroženostjo smo se borili proti dodatnim obdavčitvam, ki jih je ta vlada nanizala v času tega mandata. Sedaj pa smo brez besed ob ideji predsednika vlada, ki bi nakopičene probleme reševal z obvezno božičnic.

Božičnico zagotavljajo podjetja – in tisti, ki so uspešni in zmorejo, to že počnejo. Božičnica je nagrada za dosežen rezultat in motivacijo, ne pa zakonsko vsiljena obveznost, ki njen smisel izniči. Država je samo v letošnjem letu s toksično davčno politiko povprečnemu zaposlenemu pobrala »poldrugo božičnico«, zdaj pa isto želi prikazati kot lastno darilo. Tak obrat je res težko razumeti drugače kot predstavo za javnost in kupovanje volitev z denarjem davkoplačevalcev – podobno tistemu, kar je ta ista vlada nekoč očitala kot »helikoptersko metanje denarja«.

Namesto takih ukrepov Gospodarski krog predlaga trajen dvig splošne davčne olajšave najmanj v višini neto učinka napovedane neobdavčene božičnice. To bi bilo dolgoročno stabilno, odgovorno in bi resnično pomagalo zaposlenim. Hkrati predlaga, da se ukine plačilo socialnih prispevkov ob izplačilu že uveljavljene poslovne uspešnosti, da bi zaposleni, ki so prispevali k dobremu poslovanju podjetja, prejeli kar največje izplačilo.

Ob zadnjih izjavah predsednika vlade Gospodarski krog izpostavlja, da je proračunska blagajna – ob rekordni zaposlenosti in davčnih prilivih v tem mandatu – prazna. Zato bi spomnili, da teh daril ne financira država, temveč podjetja in zaposleni, katerih delo in davki polnijo proračun. Zato premiera javno sprašujemo, ali se bo vlada za izplačilo božičnice dodatno zadolžila? Bo sredstva vzela iz sklada za popoplavno obnovo? Ali bo prerazporedila denar za dolgotrajno oskrbo?

Kot Gospodarski krog zato pozivamo k odgovornim rešitvam, ki bodo krepile motivacijo zaposlenih, spodbujale poslovno uspešnost in zagotavljale stabilno poslovno okolje. Samo s takšnim pristopom bomo lahko ustvarili trajno vrednost za zaposlene, podjetja in družbo kot celoto.

Všečne poteze, ki jih motivirajo politične odločitve, ljudje na koncu najdražje plačamo.