(PREJELI SMO) ZNP: Tamara Vonta naj odstopi kot predsednica preiskovalne komisije DZ

Piše: Združenje novinarjev in publicistov

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z veliko zaskrbljenostjo spremljamo nedavni incident v Krškem, v katerem je bila po poročilih prič in medijev vpletena poslanka Gibanja Svoboda in predsednica parlamentarne preiskovalne komisije Tamara Vonta. Po javno dostopnih informacijah je v eni izmed trgovin verbalno grobo napadla direktorja in voditelja televizije Nova24TV Borisa Tomašiča.

Takšen grob in oseben verbalni napad politične funkcionarke na direktorja in voditelja ene od medijskih hiš ocenjujemo kot povsem nedopusten, neprimeren in nevaren pritisk na medije ter posamezne novinarje. Ne glede na politična ali svetovnonazorska razhajanja so tovrstni posegi v osebno dostojanstvo medijskih delavcev nesprejemljivi v demokratični družbi in pomenijo resno grožnjo svobodi medijev.

Posebej zaskrbljujoče so tudi navedbe, da je poslanka Vonta v tem kontekstu Tomašiču očitala, da je njen mož okulist operiral njegove starše. Takšna izjava odpira resna vprašanja glede morebitnega nepooblaščenega dostopa do občutljivih zdravstvenih podatkov pacientov ter njihovega razkrivanja v javnosti, kar bi lahko pomenilo hudo kršitev zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in zdravniške etike.

Ob tem poudarjamo, da Vonta kot predsednica parlamentarne preiskovalne komisije, ki med drugim preiskuje tudi delovanje medija Nova24TV, po tem incidentu ne more več zagotavljati videza nepristranskosti, kaj šele dejanske neodvisnosti pri vodenju komisije. Zato zahtevamo njen takojšnji odstop s funkcije predsednice preiskovalne komisije.

Hkrati ponovno opozarjamo, da je delo navedene preiskovalne komisije že samo po sebi problematično, saj je v veliki meri usmerjeno v preiskovanje posameznih zasebnih medijev, ki so kritični do vlade, namesto da bi se osredotočalo na ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij in morebitne zlorabe oblasti, čemur so parlamentarne preiskovalne komisije v svojem bistvu tudi namenjene.

V ZNP bomo odločno nasprotovali vsakršnim pritiskom, diskreditacijam in zlorabam politične moči nad mediji ter zahtevali spoštovanje temeljnih demokratičnih standardov, svobode izražanja in vladavine prava.