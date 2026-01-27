(PREJELI SMO) Zgodba tričlanske družine, ki jo je močno prizadel požar

Piše: Slovenska karitas

Tričlansko družino, ki živi skromno in razpolaga z omejenimi dohodki, je močno prizadel požar, ki je uničil ostrešje, podstrešje ter stanovanjski del v zgornjem nadstropju, skupaj z vsemi pridelki, ki so bili tam shranjeni. Med gašenjem je nastala dodatna obsežna škoda tudi v preostalih bivalnih prostorih – zaradi vlage so bili poškodovani zidovi, elektro napeljava, talne in stenske obloge ter pohištvo.

Bivalni pogoji so trenutno zelo oteženi in neustrezni za varno bivanje. Ob nesreči so družini priskočili na pomoč sosedje, lokalna skupnost in Karitas, tako z delom kot z zbiranjem denarnih sredstev. Kljub temu je skupna škoda zelo velika in presega zmožnosti družine ter doslej zbrano pomoč.

Družina potrebuje dodatno finančno pomoč za ureditev najnujnejših prostorov za bivanje in postopno sanacijo posledic požara.

Vabimo vas, da po svojih zmožnostih pomagate družini v stiski in jim s svojim darom pomagate pri obnovi doma.