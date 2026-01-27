e-Demokracija
4.8 C
Ljubljana
torek, 27 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(PREJELI SMO) Zgodba tričlanske družine, ki jo je močno prizadel požar

LokalnoPrejeli smoSlovenija

Piše: Slovenska karitas

Tričlansko družino, ki živi skromno in razpolaga z omejenimi dohodki, je močno prizadel požar, ki je uničil ostrešje, podstrešje ter stanovanjski del v zgornjem nadstropju, skupaj z vsemi pridelki, ki so bili tam shranjeni. Med gašenjem je nastala dodatna obsežna škoda tudi v preostalih bivalnih prostorih – zaradi vlage so bili poškodovani zidovi, elektro napeljava, talne in stenske obloge ter pohištvo.

Bivalni pogoji so trenutno zelo oteženi in neustrezni za varno bivanje. Ob nesreči so družini priskočili na pomoč sosedje, lokalna skupnost in Karitas, tako z delom kot z zbiranjem denarnih sredstev. Kljub temu je skupna škoda zelo velika in presega zmožnosti družine ter doslej zbrano pomoč.

Družina potrebuje dodatno finančno pomoč za ureditev najnujnejših prostorov za bivanje in postopno sanacijo posledic požara.

Vabimo vas, da po svojih zmožnostih pomagate družini v stiski in jim s svojim darom pomagate pri obnovi doma.

 

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Je bil škandal prevelik? UKOM umaknil razpis za sporno informiranje javnosti o dosežkih vlade

Fokus

Potrjeno: 140 milijonov iz dolgotrajne oskrbe gre v druge namene in sicer za likvidnost proračuna

Prejeli smo

(PREJELI SMO) Gospodarsko-podjetniški forum v Novi Gorici ter o prihodnosti kmetijstva v Zrečah

Oglaševalske vsebine

Koncert “Slovenija v srcu” – znani so datumi in lokacije

© Nova obzorja d.o.o., 2026