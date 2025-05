(PREJELI SMO) Zbor za republiko: Prošnja, poziv k udeležbi na referendumu!

Piše: Janez Remškar (Zbor za republiko)

Spoštovane Slovenke in Slovenci! Pred nami je zakonodajni referendum o Zakonu o dodatku k pokojnini za umetniške dosežke.

Referendumsko vprašanje je: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30 .1.2025.

V referendumu gre najprej za to, da se odločamo o tem kaj sploh je izjemen dosežek, umetnost in v nadaljevanju tudi za to, ali nas sedanja oblast res lahko preglasi in nam vsili, zaradi svoje absolutne prevlade v parlamentu, s čemerkoli kar si izmisli!

Najprej vprašanje: kaj je ali naj bi bila umetnost? Citiram, upokojenega profesorja na akademiji z likovno umetnost, doktorja filozofije, člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter v preteklosti predsednika Upravnega odbora Prešernovega sklada, ki odloča o nagradah, citiram:

»V umetnosti se odraža bolezen današnjega časa, težnja, da bi preproste domislice, gege, provokacije, ekscese in ekstravagance, predstavili kot vrhunske umetniške dosežke. Zato je pomembno, da do umetnosti nimamo brezbrižnega, nezahtevnega, nekritičnega odnosa! Za vrhunsko umetnost ne gre sprejemati vsega, kar kot tako razglase mediji in družbene, tudi »umetniške« elite!

Profesor dr. Muhovič nadaljuje: »Tako se je zgodilo, da so pred časom na dražbi umetnin v New Yorku prodali za okoli 6 milijonov EUR-ov delo, »umetnino« g. Maurizia Cattelana z naslovom COMEDIAN, banano z lepilom prilepljeno na zid. Če prodaš banano vredno 1 EUR – o, prilepljeno na zid za 6 milijonov EUR- ov, je to izgleda, velik umetniški uspeh«, konec citata

Spoštovani iz nas se norčujejo!. Naredimo temu konec. Iz nas se norčuje sedanja vlada, z ministrico Asto Vrečko, na čelu, ki nam žele prodati marsikaj kot visoko umetnost in »umetnikom« zagotoviti visoke pokojnine. Uprimo se temu in glasujmo PROTI zakonu, ki bi omogočal takim »umetnikom« dodeljevanje posebno visokih pokojnin iz proračuna države, torej iz vašega denarja!

POZOR! Na nedeljskem zakonodajnem referendumu o dodatku k pokojninam za »izjemne umetniške dosežke« bo lahko glede na zadnje podatke notranjega ministrstva, ki jih je konec meseca objavila Državna volilna komisija (DVK), glasovalo 1.692.455 volilnih upravičencev. To pomeni, da bo za zavrnitev zakona moralo glas proti oddati vsaj 338.491 volivcev. Po zakonskih določbah, ki veljajo od ustavnih sprememb leta 2013, je namreč zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.



Spoštovani! Z udeležbo poskrbimo za to, da odgovorimo predsedniku vlade, ki nas nagovarja naj se referenduma ne udeležimo. S tem dokazuje, da je daleč od demokrata. Je produkt priviligiranih, sicer bistrih otrok staršev, pripadnikov socialistične, premožne elite. Imel je na razpolago vse, tudi izobrazbo v tujini in takoj visoke položaje v politiki in elektrogospodarstvu, kjer denar nikoli ni bil problem! Sedaj se obnaša temu primerno, objestno, oblastniško!

Referendum je osnova demokracije! Ne se pustiti zavajati, tudi ne z številkami stroškov referenduma, ker ne drže! Gre za nezaslužene dodatke k pokojnini do konca življenja. V primeru potrditve zakona bo nagrajena njihova, po njihovih, dekadentnih merilih, izbrana elita. Pri tem drugim ljudem, ki veliko več prispevajo k izboljšanju življenja nas vseh, znanstvenikom, dodeljujejo le enkratne nagrade, da ureditve starostnih in invalidskih pokojnin ne omenjam!

Vse dobro vsem in nasvidenje v nedeljo na referendumu.