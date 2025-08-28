(PREJELI SMO) Zaradi prisile vlade smo prisiljeni sklicati protestni shod

Piše: Civilna iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih
Civilna iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih in Združenje zasebnih vrtcev Slovenije opozarjata na hude posledice sprejema novele Zakona o vrtcih (Zvrt-H), ki ukinja vse vrtce, katerih lastnik ni država, čeprav ti izvajajo javni kurikulum.
To je nepotrebna prisila in jasen poskus izrinjanja zasebne pobude iz slovenskega šolskega prostora. Posledice bodo nosile družine – predvsem starši otrok iz socialno šibkejših okolij, ki so zasebne vrtce izbrali zaradi dostopnosti, prilagodljivosti in zaupanja.
Staršem zato ne preostane drugega kot protest. Oblast s siljenjem sprejema novele ne upošteva ne naše volje, ne naših pravic, ne najboljšega interesa otrok.
Zato bomo v petek, 12. septembra 2025, ob 15.00 pred Državnim zborom RS (Šubičeva ulica 4, Ljubljana) pripravili miren protestni shod, kjer bomo jasno povedali:
- da bo sprejem takšne zakonodaje pomenil hud udarec za najranljivejše slovenske družine;
- da minister Vinko Logaj načrtno zavaja slovensko javnost, saj novelo lažno predstavlja kot “izboljšavo sistema”, v resnici pa novela staršem odvzema temeljno pravico do izbire predšolske vzgoje za njihove otroke;
- da novela zakona de facto pomeni uničenje zasebnih vrtcev in tlakuje pot uničevanju zasebne pobude v celotni šolski vertikali (v naslednjem koraku bodo na vrsti višje šole in gimnazije).
🎥 Na spodnji povezavi najdete tudi vabilo v video obliki: https://www.facebook.com/watch/?v=1142060227743198
Vljudno vabljeni, da skupaj z nami osvetlite resnico in slišite glas staršev.
Z lepimi pozdravi,
Gregor Bezenšek, Civilna iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih
Taja Steblovnik, Združenje zasebnih vrtcev Slovenije
ODZIV NA NASTOP MINISTRA ZA ŠOLSTVO DR. VINKA LOGAJA NA BRDU PRI KRANJU:
Zasebni vrtci smo ogorčeni nad izjemno populističnim in ideološkim nastopom ministra za šolstvo, Vinka Logaja, ki ga je imel v pozdravnem nagovoru, na konferenci za ravnatelje, na Brdu pri Kranju, v četrtek, dne 21. 8. 2025. Zasebne vrtce je označil za dobičkonosna podjetja, ki jih lahko ustanovi kdorkoli in nato le izstavlja račune na občine. Zasebne vrtce je označil za elitizem in napovedal, da bo nov predlog zakona o vrtcih temu naredil konec.
Zasebni vrtec res ustanovi pravna oseba ali zavod, vendar so pogoji za ustanovitev vrtca izjemno zahtevni in več let traja, da se zasebni vrtec “postavi”. Le ta ne more začeti z obratovanjem dokler iz Ministrstva ne dobi dovoljenja, ko dokaže ustreznost prostorov, kadra in opreme. Tudi nadalje mora zasebni vrtec vsakoletno dokazovati ustreznost vseh pogojev.
Zasebni vrtec ne izstavi občini računa zase, ampak izključno za otroke, ki ta vrtec obiskujejo! Starši pa se za zasebne vrtce odločajo iz različnih razlogov, pogosto logističnih. In kar je izjemno pomembno in minister tega ne izgovori na glas, ZASEBNI VRTCI SMO NEPROFITNI, saj nas k temu zavezuje zakon. Za občine smo bistveno cenejši, saj za posameznega otroka plačajo manj, večje breme cene pa nosijo starši.
Zakon bo elitizem ustvaril! Sedaj smo z delno subvencijo zasebni vrtci dosegljivi vsem. Če financiranja ne bo, bomo dosegljivi le tistim, ki bodo lahko v celoti plačali 800€ in več oskrbnine na mesec. To pa je le elita. Zasebni vrtci smo odločno proti in zahtevamo enako obravnavo otrok in možnost izbire, ki je v demokratični družbi ena poglavitnih pravic.
Danes je Komisija za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino v Državnem svetu RS, ki jo vodi g. Branimir Štrukelj, predlog zakona zavrnila. Verjamemo, da je to dovolj velik signal, da je zakon nejasen, nedorečen in krivičen.