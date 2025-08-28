(PREJELI SMO) Zaradi prisile vlade smo prisiljeni sklicati protestni shod

Piše: Civilna iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih

Civilna iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih in Združenje zasebnih vrtcev Slovenije opozarjata na hude posledice sprejema novele Zakona o vrtcih (Zvrt-H), ki ukinja vse vrtce, katerih lastnik ni država, čeprav ti izvajajo javni kurikulum.

To je nepotrebna prisila in jasen poskus izrinjanja zasebne pobude iz slovenskega šolskega prostora. Posledice bodo nosile družine – predvsem starši otrok iz socialno šibkejših okolij, ki so zasebne vrtce izbrali zaradi dostopnosti, prilagodljivosti in zaupanja.

Staršem zato ne preostane drugega kot protest. Oblast s siljenjem sprejema novele ne upošteva ne naše volje, ne naših pravic, ne najboljšega interesa otrok.

Zato bomo v petek, 12. septembra 2025, ob 15.00 pred Državnim zborom RS (Šubičeva ulica 4, Ljubljana) pripravili miren protestni shod, kjer bomo jasno povedali:

da bo sprejem takšne zakonodaje pomenil hud udarec za najranljivejše slovenske družine ;

; da minister Vinko Logaj načrtno zavaja slovensko javnost , saj novelo lažno predstavlja kot “izboljšavo sistema”, v resnici pa novela staršem odvzema temeljno pravico do izbire predšolske vzgoje za njihove otroke ;

, saj novelo lažno predstavlja kot “izboljšavo sistema”, v resnici pa novela ; da novela zakona de facto pomeni uničenje zasebnih vrtcev in tlakuje pot uničevanju zasebne pobude v celotni šolski vertikali (v naslednjem koraku bodo na vrsti višje šole in gimnazije).

🎥 Na spodnji povezavi najdete tudi vabilo v video obliki: https://www.facebook.com/watch/?v=1142060227743198

Vljudno vabljeni, da skupaj z nami osvetlite resnico in slišite glas staršev.

Z lepimi pozdravi,

Gregor Bezenšek, Civilna iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih

Taja Steblovnik, Združenje zasebnih vrtcev Slovenije

ODZIV NA NASTOP MINISTRA ZA ŠOLSTVO DR. VINKA LOGAJA NA BRDU PRI KRANJU: