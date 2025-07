(PREJELI SMO) Zahteva po takojšnjem in odločnem ukrepanju zaradi ponavljajočih se napadov na kmete in kraje pridelkov

Piše: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

Spoštovani, v Forumu za kmetijstvo in podeželje SDS vas z veliko zaskrbljenostjo in ogorčenjem opozarjamo na vse pogostejše napade, grožnje in sistematične kraje, ki jih v zadnjih mesecih doživljajo slovenski kmetje na svojih kmetijah, poljih in domovih.

Kljub številnim opozorilom s terena, prijavam in celo javnim medijskim poročanjem organi pregona ne ukrepajo učinkovito ali pa sploh ne ukrepajo, kar predstavlja resno odpoved pravne države.

Slovenskega kmeta ogrožajo kraje pridelkov in fizično nasilje

Kot kažejo letošnje medijske objave fizičnega nasilja nad kmeti, se tovrstni napadi le še stopnjujejo. Pa ne le napadi, tudi kraje pridelkov in živine se povečujejo. Zato pričakujemo hiter, oster in učinkovit odziv pristojnih, da zaščitimo slovenskega kmeta in s tem prehransko varnost in suverenost Republike Slovenije.

Slovenski kmetje so odvisni od svojega dela, njihove družine od zaslužka od prodanih pridelkov, izdelkov in rejnih živali. Ne le, da slovenske kmete skrbi sprememba zakonodaje, sedaj se soočajo še s krajami pridelkov in živali ter fizičnim nasiljem. Kmetje iz vseh delov Slovenije dnevno opozarjajo na kraje in pozivajo pristojne inštitucije, naj jih zaščitijo. V zadnjem obdobju se povečujejo primeri kraje živine, kar poleg neposredne škode predstavlja še izjemno biovarnostno tveganje. Kdo bo odgovarjal za primere vnosa kužnih bolezni med rejne živali s strani tatov? Upamo, da pristojni ne bodo ponovno okrivili kmeta z izgovorom, da je vsak rejec sam odgovoren za svoje rejne živali. Pri krajah živali pa je najhuje, da se le-te praviloma zakoljejo nekje v bližini kmetije (v najbližjem gozdu) na najbolj krut način, brez kakršnih koli načinov lajšanja trpljenja. Zato se tudi na tem mestu sprašujemo, kje so t. i. zaščitniki živali, ki jih tako skrbi za rejne živali. Najlažje je udrihati po kmetu, proti zločincem si pa ne upajo. Ker se bojijo, da bodo tudi oni deležni fizičnega nasilja, tako kot so tisti kmetje, ki s svojo prisotnostjo preprečujejo še večje kraje pridelkov.

In ker kmetje opozarjajo na kraje, jih prijavljajo, so deležni še fizičnega nasilja. V zadnjih tednih opažamo, da so prej izrečene grožnje postale realnost. Napad na kmete, ki opravljajo redna dela na svojih njivah in branijo svoje pridelke je nedopusten. Upamo le, da ne bo prišlo do najhujših posledic, do uboja. Zato se kmetje upravičeno sprašujemo, kje je država, ki mora preprečiti kakršno koli nasilje. Tudi kmetje smo prebivalci Republike Slovenije, smo davkoplačevalci in imamo enake pravice kot drugi prebivalci naše države.

Zaradi neodzivnosti pristojnih služb se marsikje kmetje že organizirajo v vaške straže. Verjetno si nihče v tej državi ne želi, da bomo zaradi neučinkovite države morali na svoj način zaščititi svoje živali in pridelke prek krajami in kmete pred fizičnim nasiljem.

Spoštovani minister, Boštjan Poklukar, spoštovana ministrica, Mateja Čalušić!

V imenu slovenskih kmetov vas javno pozivamo, da nemudoma izvedete vse potrebne postopke za zaščito slovenskega kmeta.

Pričakujemo takojšnje povečanje prisotnosti slovenske policije na slovenskem podeželju. Pozivamo vas, da v sklopu zakonodajnih sprememb (Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih) omejite dostop nepooblaščenim na zasebna zemljišča. Pričakujemo pohitritev vseh postopkov pri identificiranju tatov in nasilnežev ter ostro sankcioniranje. Pričakujemo takojšnjo pripravo strategije za zaščito slovenskih kmetov.

S spoštovanjem,

Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

Ljubljana; 11. julij, 2025