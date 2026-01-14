(PREJELI SMO) Zahteva po razkritju računa dr. Prebiliča na kosilu dr. Goloba

Piše: Pavel Rupar, Glas upokojencev Pavla Ruparja

Včeraj so bili mediji polni pompa zaradi vašega srečanja na kosilu, na katerega vas je povabil dr. Robert Golob, po njegovi navadi pa plačal nekdo drug. V tem primeru dr. Vladimir Prebilič.

Iz srca vam privoščim bogate jedilnike, menda trihodni jedilnik visokega nivoja! Vesel sem, ker se niste ničesar dogovorili, drugega niti nisem pričakoval! Menda ste govorili izključno o enem človeku in izražali nepopisen strah pred njim in bojda tudi pred stranko Glas upokojencev Pavla Ruparja z manj spoštovanja in posmehljivo! Razumem! Me pa strašansko žalosti in skrbi vaš odnos do drugih ljudi v tej državi, nesrečni državi! Vsaj do konca marca bo tako..

Koliko je stal vaš zapitek ne vem, bi bil pa vesel, če bi g. Prebilič to povedal vsem državljanom, posebno še upokojencem, ki imajo tri hodni meni na volj za ves teden! Tistim 345 000, ki živijo pod pragom revščine in vas ne zanimajo in tudi vašim volivcem! Tistim, ki ne vedo, koliko je 18000 eur mesečne neto plače, kolikor jo ima g. Prebilič v Evropskem parlamentu, ki ga seveda tudi plačujemo mi! Vsem, ki nimajo v treh letih in več toliko pokojnine, kolikor ima g. Prebilič na mesec!

Vse navzoče na tem kosilu sprašujem, če nimajo niti toliko sramu pred ljudstvom! Kot v posmeh vsem delavcem in upokojencem se celo hvalite, kaj ste imeli na krožnikih medtem, ko se večina starejših vsak dan sprašuje, kaj sploh dati na svoj krožnik! Ampak , to je vaš odnos do državljanov, to je vaš način življenja!

Odločno obsojam tako bahanje, odločno obsojam tako zapravljanje in tak odnos do ljudi vse dokler v Sloveniji živi toliko državljanom, ki nimajo za dostojno življenje, brezskrbno življenje!

Upam, da je bilo to zadnjič, upam, da si bo večina zapomnila vaše razkošno življenje v gradovih in pojedinah na naš račun! In upam, da vas nikoli več ne bomo poslušali, kje in kaj in koliko ste pojedli, nikoli več vaše nadutosti in posmehljivega odnosa do tistih, ki še to ne vedo, kaj je trihodni jedilnik, kaj šele, kaj vsebuje, razumejo edino, kaj je kos kruha, kaj je jušna kocka in sanjajo o skodelici kave, ker enostavno nimajo..