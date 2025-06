(PREJELI SMO) Začetek zbiranja podpisov za referendum ter shod za zaščito pravic otrok, mater in družin, 23. 6., ob 14.30 pred ljubljanskim Magistratom

Piše: Aleš Primc

V Koaliciji “Za otroke gre!” začenjamo z današnjim dnem zbiranje referendumskih podpisov za zaščito pravice otroka do očeta ter za spoštovanje očetovstva in materinstva. V ponedeljek, 23.6., ob 14.30 uri bomo pred Ljubljanskim Magistratom izvedli Veliki shod za pravice otrok, očetov in mater, ki bo združen s shodom za čisto pitno vodo.

Golobova večina v Državnem zboru je po nezakonitem skrajšanem postopku sprejela zakon, ki uzakonja nepotrebnost očeta v družini ter moškega za rojstvo otroka. Gre za krivičen in diskriminatoren zakon.

Znanstvene raziskave dokazujejo, da je oče neprecenljiv za vsakega otroka. Otrok potrebuje očetovsko vzgojo in zgled. Potrebuje očetovo ljubezen in besedo. Potrebuje identiteto po očetovi strani. Moški in ženske moramo biti enakopravni, nismo pa enaki. To ve vsak, to je dognala tudi znanost. In ta različnost mame in očeta, ženske in moškega je bogastvo družine in družbe. Je bogastvo za vsakega otroka, pa naj bo punčka ali fantek. Država nima pravice otroku vzeti očeta.

Ta zakon bi drastično spremenil pogled na otroka. Otrok je po tem zakonu objekt, trgovsko blago, ki si ga greš iskat, ko si ga zaželiš. Ta zakon torej uvaja trgovino z otroki, ki bi bila za ženske brezplačna, ker bi jo preko zdravstvenega zavarovanja plačevali vsi. Samo vprašanje časa je, kar je napovedal že ustavni sodnik Acceto, kdaj bodo prišli z zakonom, da imajo tudi moški pravico dobiti otroka. Po načelu nediskriminacije.

Zakon uvaja hudo manipulacijo žensk. Eden največjih problemov sodobne družbe je preobremenjenost in izgorelost žensk. Namesto, da bi država moškim sporočala, jih spodbujala in stimulirala, da smo nujni v družini, kako je naša dolžnost, da prevzemamo več obveznosti in dela v družini, država s tem zakonom vsem moškim sporoča, da v družini sploh nismo potrebni. Se pravi, namesto, da bi sprejemali rešitve, ki bi razbremenile ženske, hoče večina v DZ vse breme družinskih obveznosti preložiti na že sedaj preobremenjene in izgorele ženske.

Ženske bodo od sprejema tega zakona imele 4 možnosti, kako priti do otroka in to jih bodo od malega učili od vrtca in šole naprej. Se pravi imajo štiri možnosti, kako priti do otroka: a) si sama, greš na kliniko in te oplodijo; b) si lezbijka in te oplodijo na kliniki; c) imaš moškega partnerja in te oplodijo na kliniki, č) imaš moškega partnerja in imata skupaj otroka. Pri tem jim bodo propagirali, da je prednost oploditve na kliniki, da dobiš takega otroka kot hočeš (spol, barva las, barva oči, telesne lastnosti itn.). Namesto, da bi šola vzgajala fante in punce, v spoštovanju, zbliževanju in medsebojni odgovornosti, jih bo vzgajala, da si bodo čedalje bolj narazen.

Na referendumu 17. junija 2001 je več kot 72% oz. več kot 410.000 ljudi povedalo da otrok potrebuje mamo in očeta. In to smo potrdili tudi na družinskih referendumih 2012 in 2015.

Ta zakon uvaja novo definicijo razmnoževanja človeške vrste. Do sedaj je veljalo, da se človeška vrsta razmnožuje s fizičnim intimnim stikom med žensko in moškim. Praviloma na podlagi predhodnega medsebojnega spoznavanja, ljubezni, vzajemne odgovornosti in – skupne odgovornosti za otroka. Ta skupna odgovornost za otroka, tako njegovo materialno preživetje, vzgojo in vsestranski razvoj je bila do sedaj družbena vrednota. Pa ne samo to. Skupna odgovornost mame in očeta za otroka ni samo vrednota, ampak tudi zakonska obveznost in celo prisila. Imamo družinske zakonike, ki so eni najbolj obsežnih in temeljnih zakonov vsake države, ki določajo, kakšne so obveznosti mame in očeta do otroka. Za to sta dva razloga. Prvi je vrednostni, ker je predpostavka družinskega zakonika, da mama in oče ustvarjata najboljši prostor za otrokovo rojstvo, vzgojo in vsestranski razvoj. Drug razlog je finančni. Država noče prevzeti finančnega bremena za otroke in zato največ finančnih bremen prelaga na mame in očete. In sedaj hočejo LGBTQIA+ aktivisti to spremeniti. Se pravi te vrednote in zakonodajo. Kako boste po novem očete prepričali, da otroci rabijo njihov denar, če trdite, da otrok očeta sploh ne rabi?

Ta zakon iz otroka dela trgovsko robo, iz zdravnikov, trgovce, iz očetov pa plemenske bike.

Vabljeni, da se pridružite referendumski pobudi in oddate svoj podpis.