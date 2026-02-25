(PREJELI SMO) Začetek dobrodelne akcije »Ne pozabimo« za pomoč v JV Evropi 2026

Piše: Slovenska karitas

Slovenska karitas začenja z vsakoletno postno dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Letos je 19. zapovrstjo in je namenjena pomoči najrevnejšim na območjih jugovzhodne Evrope. Z zbranimi sredstvi se pomaga ranljivim družinam, otrokom in starejšim v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji, Črni Gori in Albaniji. V teh državah danes na tisoče ljudi živi na robu preživetja. Bolni, starejši brez pokojnin ter družine z nizkimi dohodki, se vsak dan soočajo z revščino, ki se iz leta v leto poglablja. Mladi zaradi pomanjkanja dela odhajajo v tujino. Na Slovenski karitas skupaj z našimi Škofijskimi karitas preko akcije Ne pozabimo v sodelovanju z lokalnimi Karitas in cerkvenimi ustanovami v državah JV Evrope pomagamo lajšati te tiske revnih in prinašamo upanje. Podpiramo pomoč v obliki paketov hrane, higienskih pripomočkov, šolskih potrebščin, ljudskih kuhinj, ambulant in nege na domu za starejše, bolne ter pomagamo z opremo in obnovo hiš najranljivejših. Za mnoge je topel obrok Karitasa edini obrok dneva, paket hrane ali drugih dobrin pa pomeni dostojanstvo in občutek, da niso sami.

Slovenska karitas na teh območjih izvaja tudi projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS in so namenjen predvsem opolnomočenju ranljivih skupin žensk in izgradnji osnovne infrastrukture. Slovenska karitas je lani preko akcije Ne pozabimo, ki poteka v sodelovanju s tednikom Družina, zbrala in realizirala 145.390,47 EUR pomoči. Karitas tudi letos vabi k solidarnosti.

Škofijska karitas Koper je v Banja Luki v BiH podprla 10 otrok pri šolanju. 91 družinam je pomagala s paketi hrane, 30 osebam pa redno s toplimi obroki. 6 družin je prejelo tudi kurjavo za zimo. Miljenko Aničić, direktor Caritas Banja Luka je povedal eno izmed zgodb uporabnic, ki jim pomagajo s slovensko pomočjo: »Polovica otrok in 80 % starejših v BiH živi v tveganju revščine. Ena izmed njih je 72-letna Ivanka iz okolice Bihaća, ki živi sama brez pokojnine. Kljub bolezni se preživlja s prodajo mleka. Karitas ji pomaga s paketi hrane in pogovori, kar ji vrača dostojanstvo. Zelo je hvaležna.«

Škofijska karitas Ljubljana podpira delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu v BiH, kjer je lani 665 družin prejelo dnevne tople obroke, 40 pa pakete s hrano. Podprla je obnovo strehe dekliškega internata v Tuzli in kvalitetnejše storitve za invalide v BiH. Mirko Šimić, direktor Caritas Vrhbosanske nadbiskupije v Sarajevu je o pomoči iz Slovenije dejal: »Vaša pomoč je zelo dobrodošla, še posebej v zadnjih letih, ko dobivamo vse manj podpore, stisk pa je vse več. Stroški se povečujejo, minimalna plača pa ne pokrije niti 30% osnovnih življenjskih stroškov. Z vašo pomočjo smo lahni lahko pomagali 1.508 posameznikom s toplimi obroki.

Nadškofijska karitas Maribor je zagotovila pakete s hrano in higienskimi pripomočki 740 družinam iz Zrenjanina in Aleksinca v Srbiji. 120 družin je prejelo trgovinske bone. Podpira program pralnice in nege, kjer so lani pomagali 47 starejšim in bolnim. Goran Žalac, ki vodi Caritas v Aleksinac, pa je povedal: »V Aleksincu so mnogi dolgotrajno brezposelni, mladi odhajajo. Stiske starejših pri oskrbi, revščina družin in posameznikov, ki je pogosto prepletena težavami v duševnem zdravju, zasvojenostmi in nasiljem, se zato poglabljajo. Z vašo pomočjo pomagamo blažiti te hude stiske.«

Škofijska karitas Celje je v Severni Makedoniji pomagala 400 družinam s šolskimi in drugimi potrebščinami. V Skopju je podprla delovanje ljudske kuhinje. Dejan Stračkovski, iz MPC Milosrdie je povedal: »V Severni Makedoniji zaradi draginje povprečna družina težko pokrije osnovne mesečne stroške. Dobra petina prebivalstva še vedno živi pod pragom revščine, kar najbolj prizadene upokojence in veččlanske družine. Hvala za vso vašo pomoč.«

Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s sestro Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Lani je ta pomoč dosegla 850 ljudi. Z opremo in obnovo so 17 družinam uredili dostojnejše bivališče. Misijonarka s. Vida Gerkman je povedala: »Z vašo pomočjo smo kupili pralni stroj za 40-letno Marjano, ki je pritlikava in živi v stari hiši. Zelo jo je prizadelo, ko ji je pred letom umrla mama. Zanjo skrbita brat in sestra, ki v naši ambulanti dobita plenice. Presrečna in hvaležna je bila za pralni stroj.«

Slovenska karitas je ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS (MZEZ) v letu 2026 začela izvajati dva triletna projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja v sodelovanju z lokalnima Karitas v Črni gori in Severni Makedoniji. Projekt »Čista voda in zaposlitvene priložnosti za ženske in skupnosti v Črni Gori« bo potekal v petih občinah. Vključenih bo 290 težje zaposljivih oseb, s poudarkom na ženskah, ki bodo pridobile možnost zaposlitve preko različnih usposabljanj za poklicne in podjetniške veščine ter s podporo pri pripravi poslovnega načrta in z nepovratnimi sredstvi za samozaposlitev. Projekt vključuje tudi vzpostavitev klorirne naprave v Petnjici, ki bo 1.000 prebivalcem zagotovila varno pitno vodo. Projekt »Vključevanje žensk v krepitev vodno-sanitarne oskrbe in podnebne odpornosti v Severni Makedoniji«, bo imel pozitivne učinke za 50.000 prebivalcev v 7 občinah. Omogočil bo gradnjo kanalizacije v vasi Radovo, v vseh vključenih občinah bodo očiščeni vodotoki in pripravljeni načrti za zmanjšanje tveganja nesreč. Širša javnost bo ozaveščena o varovanju okolja. Podprte bodo tudi zelene podjetniške pobude žensk. Skupna vrednost obeh projektov je 1,16 milijona evrov (MZEZ 1 mio evrov, preostanek sofinancirajo Karitas – Ne pozabimo, občine v Severni Makedoniji in Črni Gori ter slovenski zasebni sektor in občine s prenosom znanj).

Na Slovenski karitas vas tudi letos vabimo k velikodušnosti, da ne pozabimo na revne v JV Evropi in jim prinesemo nekaj upanja. V letu 2026 nadaljujemo z materialno pomočjo in podporo socialnim programom na območjih JV Evrope. Darovalci svoj dar lahko nakažejo na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR : SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Pomoč JV Evropa

Sklic: 00 251

Koda namena: CHAR

BIC banke: LJBASI2X

QR koda je dostopna na tej povezavi. Položnice so na voljo tudi v župnijah, v prihodnjih tednih pa bodo na voljo v tedniku Družina. HVALA za vsak dar iz srca!