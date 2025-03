(PREJELI SMO) Začetek dobrodelne akcije »Ne pozabimo« za pomoč v JV Evropi 2025

Piše: Slovenska karitas

Slovenska karitas začenja z vsakoletno postno dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Letos je 18. zapovrstjo in je namenjena pomoči najrevnejšim na območjih jugovzhodne Evrope. Z zbranimi sredstvi se pomaga družinam, otrokom in starejšim v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji, Črni Gori in Albaniji. Številne družine in starejši živijo z nizkimi dohodki. Zaradi vse dražjih življenjskih stroškov, se povečuje število tistih, ki živijo v velikem pomanjkanju. Mnogo je brezposelnih, predvsem mladih. Številni so zato v brezizhodnem položaju in so včasih tudi prisiljeni iti drugam v želji po zaslužku in preživetju. Število prosilcev za pomoč na lokalnih Karitas in cerkvenih ustanovah se je v zadnjih letih skoraj podvojilo. Te hude stiske jim sodelavci Karitas pomagajo lajšati z materialno pomočjo in socialnimi programi. Z akcijo Ne pozabimo Slovenska karitas skupaj s Škofijskimi karitas podpira pomoč s paketi hrane, higienskimi pripomočki, šolskimi potrebščinami, podpira delovanje ljudskih kuhinj, delovanje ambulant in nego na domu za starejše, bolne ter pomaga z opremo in obnovo hiš najranljivejših. Na teh območjih izvaja tudi projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropkse zadeve RS in so namenjeni predvsem opolnomočenju ranljivih skupin žensk. Slovenska karitas je lani preko akcije Ne pozabimo, ki poteka v sodelovanju s tednikom Družina, zbrala in realizirala 152.822,85 EUR pomoči. Karitas tudi letos vabi k solidarnosti.

Škofijska karitas Ljubljana že vrsto let podpira delovanje ljudske kuhinje »Jelo na kotačima« v Sarajevu in Zenici v BiH, kjer je lani 1.423 oseb prejemalo dnevne tople obroke. Podprla je tudi projekt za kvalitetnejše storitve za invalide. Škofijska karitas Koper pa je v Banja Luki v BiH podprla 10 otrok pri šolanju, 100 ranljivim družinam je pomagala s paketi hrane, 4 z nakupi kurjave in 5 pri obnovi hiš. Miljenko Aničić, direktor Caritas Banja Luka je dejal: »Že vrsto let nam pomagate pri obnovi hiš, botrstvu za šolanje otrok ter pri nakupu paketov hrane in kurjave. Ker razmere v Bosni in Hercegovini postajajo še težje kot prej, je tovrstna pomoč za nekatere družine eksistenčno pomembna.«

Nadškofijska karitas Maribor je zagotovila pakete s hrano in higienskimi pripomočki preko 740 družinam iz Zrenjanina in Aleksinca v Srbiji. 120 družin je prejelo trgovinske bone. V Aleksincu podpira program pralnice in nege, kjer so lani pomagali 76 starejšim in bolnim. »Naši uporabniki so prejemniki socialne pomoči, osebe z nizkimi dohodki, starši samohranilci, družine, katerih člani so invalidi, Romi. Hvala vam za dolgoletno pomoč, s katero jim lahko pomagamo,« je dejal Goran Žalac, voditelj Caritas Aleksinac.

Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s sestro Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Lani je ta pomoč dosegla 973 ljudi. Z opremo in obnovo so 19 družinam uredili dostojnejše bivališče. »Vso zahvalo, je težko izreči s to kratko besedo HVALA. Me sestre, ki smo vsak dan z njimi, čutimo hvaležnost v njihovi besedah, pogledih, nasmehih,« sestra Vida Gerkman, Albanija.

Škofijska karitas Celje je v Severni Makedoniji s pomočjo dosegla 450 družin. Družinam je zagotovila pakete s šolskimi in drugimi potrebščinami. V Skopju podpira delovanje ljudske kuhinje in ambulante za revne brez zavarovanja. »Običajna starostna pokojnina v S. Makedoniji znaša med 150 in 250 evri, tudi plače so nizke. Kilogram kruha stane med 1,5 in 3 evri. Veliko ljudi živi brez vsake socialne varnosti, od danes na jutri. Vaša pomoč jim daje upanje, da niso sami,« je dejal Dejan Stračkovski, direktor humanitarne organizacije Milosrdie.

Slovenska karitas v Črni Gori podpira projekt, ki pomaga težje zaposljivim osebam pri zaposlovanju.

Slovenska karitas v partnerstvu s Caritas Beogradske nadbiskupije v letih 2023 do 2025 izvaja razvojni projekt »Krepitev podjetništva in vloge kmečkih žensk v Srbiji«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS, akcija Ne pozabimo ter občine v Srbiji. Večina se ženske v JV Srbiji ukvarjajo s samooskrbnim kmetijstvom in imajo nizek dohodek. Preko različnih aktivnosti, od usposabljanj, certifikacije, promocije, pridobitve materialov za obnovo in opreme do priprave priporočil za občine, se 60 ranljivim ženskam iz občin Aleksinac, Vlasotince, Babušnica in Pirot, omogoča razširitev malega podjetja na področju predelave hrane ali kmečkega turizma, da bi povečale svoj dohodek. K projektu prispevajo tudi partnerji iz slovenskega zasebnega in javnega sektorja: podjetje T- 2 d.o.o., ki je 30 ženskam podarilo pametne telefone za e-trženje, občini Kočevje in Razkrižje ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ki delijo z ženskami in avtoritetami v Srbiji dobre prakse iz Slovenije ter Kmečki glas in Nedeljski dnevnik s prispevki o projektu. Več tukaj.

Slovenska karitas tudi letos vabi k solidarnosti vse ljudi odprtega srca, da NE POZABIMO na revne v JV Evropi in jim s tem prinesemo nekaj upanja. V letu 2025 nadaljuje z materialno pomočjo in podporo socialnim programom na območjih JV Evrope. Darovalci svoj dar lahko nakažejo na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR : SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Pomoč JV Evropa

Sklic: 00 2518

Koda namena:CHAR

BIC banke: LJBASI2X

QR koda je dostopna na tej povezavi. Položnice so na voljo tudi v župnijah, v prihodnjih tednih pa bodo na voljo v tedniku Družina. HVALA za vsak dar iz srca!