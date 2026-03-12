(PREJELI SMO) Začenja se akcija zbiranja izdelkov za ljudi v stiski

Piše: Slovenska karitas

Jutri, 13. marca, se začenja že 22. zbiralna akcija Slovenske karitas in HOFERja, ki bo potekala vse do sobote, 21. marca. V vseh 93 trgovinah HOFER po Sloveniji se bodo v tem času zbirala osnovna živila, živila za otroke in izdelki za higieno za družine in posameznike v stiski. V okviru dosedanjih 21 akcij so HOFERjevi kupci zanje zbrali že več kot 350 ton izdelkov.

Kupci bodo med 13. in 21. marcem izdelke lahko dodali k svojemu rednemu nakupu pri HOFERju in jih odložili v nakupovalni voziček pri pakirnem pultu.

Kateri izdelki se zbirajo?

Zbirajo se izdelki, ki jih družine najbolj potrebujejo in za hrambo ne potrebujejo hlajenja:

živila za otroke: žitne kašice, kosmiči in namazi,

žitne kašice, kosmiči in namazi, osnovna živila: trajno mleko, olje, sladkor, moka itd.,

trajno mleko, olje, sladkor, moka itd., izdelki za higieno: pralni prašek, šampon, plenice ali drugi izdelki po lastni izbiri.

Slovenska karitas in HOFER sta do sedaj s pomočjo kupcev zbrala že več kot 350 ton izdelkov, ki so jih prostovoljci razdelili več kot 58.300 gospodnijstvom v stiski. V želji pomagati še več ljudem znova prijazno vabita vse, ki želijo priskočiti na pomoč, da obiščejo trgovine HOFER, darujejo izdelke po svojih močeh in tako omogočijo bolj sproščene velikonočne praznike ljudem v stiski.

“Ni treba, da je veliko. Kilogram moke, paket rezancev … počasi se nabere in prav vsak izdelek nekomu pomeni veliko. Zato naj vsak, ki je pripravljen pomagati, le daruje po svojih zmožnostih,“ k sodelovanju spodbuja tudi Vida Šuflaj, prostovoljka Škofijske karitas Celje, in doda: “Nikoli ne veš, kdaj se situacija obrne in boš ti tisti, ki boš potreboval pomoč.” Upokojenka je vse življenje delala z ljudmi – kar 26 let kot prodajalka – in videla je številne obraze ter slišala mnoge zgodbe. Med drugim se ji je v spomin vtisnil prizor iz prejšnje zbiralne akcije: “Do mene je stopila komaj 4-letna deklica, v trgovini je bila s staršema in sorojencem, dojenčkom. Izročila mi je vrečko s kavo, oljem in moko. Nikoli ne bom pozabila žara v njenih očeh, kako vesela in ponosna je bila, da je pomagala. In ko izdelke iz takih rokic daš naprej v roke pomoči potrebnih, te to tako izpopolni, da tega ne moreš opisati.”

HOFER donira darilne kartice

»Srčno nas veseli, da naši kupci vsakič znova tako dobrodušno pristopijo k akciji in pomagajo tistim, ki so se znašli v nezavidljivi situaciji. Hvaležni smo za vsak podarjeni izdelek ter Slovenski karitas in vsem prostovoljcem, ki pomagajo, da ti izdelki pridejo v prave roke,« je povedal Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov pri HOFERju. Od leta 2019 je HOFER v akcijah zbiranja izdelkov skupno prispeval že 67.900 evrov. Prispeval bo tudi tokrat, in sicer bo trgoviec podaril HOFER darilne kartice v skupni vrednosti 5.000 evrov.

»Na Slovenski karitas se vsakodnevno srečujemo z družinami, starejšimi in drugimi posamezniki, ki jim že osnovni življenjski izdelki predstavljajo velik izziv. Prav zato so pobude, kot je skupna zbiralna akcija v trgovinah HOFER, izjemno dragocene. Vsak podarjen izdelek pomeni podpora (bližnjemu) človeku, ki se znajde v težkih življenjskih okoliščinah. Hvaležni smo podjetju HOFER, njihovim zaposlenim, prostovoljcem in predvsem vsem kupcem, ki s svojim darom pomagajo ustvarjati občutek varnosti številnim družinam. Solidarnost med nami nas povezuje,« je poudaril Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas.

Akcija bo v navedenih terminih potekala v vseh 93 trgovinah HOFER.