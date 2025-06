(PREJELI SMO) Začelo se je!

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

V sredo 11.6.2025 se je ob 11. uri pred občino Velenje zbralo nekaj ljudi in javno povedalo mnenja na dogodke, ki se dogajajo v tem mestu in dolini, kjer je rudarstvo zgradilo to umetno«moderno« mesto, ki pa ima še vedno kipe zločincev in imena ulic in trgov po njih. Za besede Rudarji, rudarstvo pa tu ni prostora. Kakšno je potem to mesto?

Tudi v tej dolini je še veliko grobišč zaradi povojnih pobojev, za kar so odgovorne osebe, ki so v obliki kipov, za katere ve ves svet, da ponazarjajo osebe zločincev. Le velenjska občinska politika se še temu izogiba. Zato je prišel čas, da se tudi v tem mestu normalno razmišlja in naredi mesto enako za vse, ki tu živimo in iz javnosti odstrani imena in kipe, ki so znaki zločina.

Minulo sredo pa se je povedala in slišala tudi zgodovina o groznih dohodkih iz preteklosti. Poleg argumentiranih podatkov o pol pretekli zgodovini pobojev po 2. svetovni vojni v tej dolini, se slišalo tudi nekaj stavkov, ki so bili prebrani iz «Poročila o delu komisije za evidentiranje in označitev prekritih grobišč v občini Šoštanj«. Bilo je zelo veliko grozljivih podatkov, zato se ni vse prebralo, je pa vplivalo na vse prisotne.

Po tem se je povedalo še nekaj stavkov in poziv občinski politiki, da naj le začne resno razmišljati tudi o predlogu skupine občinskih svetnikov, ki so po smrti treh rudarjev letos pozimi, predlagali da naj se trg zločinca poimenuje po rudarjih, a je bil na občinski seji zavrnjen. To dejanje pa je vznemirilo Velenjsko javnost in tako spodbudilo za organizacijo »Vso evropskega zborovanja za odstranitev kipov zločincev» v mestu Velenje. To bi moralo biti že v maju, a občina ni dala soglasja. Prav tako soboto 7. junija 2025 ni bilo mogoče zaradi policijskega obvestila o zaprtju cest – kolesarsko tekmovanje. Uredilo pa se je v sredo 11.6.2025 in se nadaljuje vsako prvo soboto v mesecu in sicer:

sobota 5. 7. 2025

sobota 2. 8. 2025

sobota 6. 9. 2025

sobota 4. 10. 2025

sobota 8. 11. 2025

sobota 13. 12. 2025

Na vsakem od teh zborovanj pa se bodo prebrale še neznane resnice o grozotah povojnih dejanj politikov, ki so mednarodno prikazani zločinci do lastnega naroda. Tega je dovolj in je čas, da gre v zgodovino, Velenje pa postane normalno evropsko mesto ljudi »ki dobro v srcu mislijo«.

Vsi, ki dobro mislite pridružite se tem zborovanjem in povejte tud vi mnenja, da bo to mesto čim prej postalo normalno evropsko mesto, za vse enako tudi za rudarje, ki so dali življenja, da to mesto sploh živi.