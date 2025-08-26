(PREJELI SMO) Za srce Afrike

Piše: Slovenska karitas

Slovenska karitas obeležuje 20 let dobrodelne akcije Za srce Afrike. Akcija, ki poteka od 15. avgusta do 15. septembra 2025, že dve desetletji povezuje Slovence v solidarnosti z najrevnejšimi otroki in družinami v Afriki.

Zbrana sredstva so namenjena humanitarnim in razvojnim projektom s področja oskrbe s hrano in vodo, zdravstva in šolstva ter omogočanja dela najrevnejšim. Na terenu se izvajajo v sodelovanju s slovenskimi misijonarji, sestrami domačinkami in sodelavci lokalnih Karitas.

Slovenska karitas je v dveh desetletjih preko akcije Za srce Afrike in ob sofinanciranju posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS in misijonskega središča Slovenije omogočila gradnjo in obnovo 13 šol, 2 vrtcev, 2 internata, 6 zdravstvenih centrov, 7 porodnišnic, centra za fizioterapijo in 64 vodnjakov. kjer živi okoli 300.000 prebivalcev, med katerimi je več kot polovica otrok. S to pomočjo otroci v Afriki dobivajo izobrazbo in priložnost za poklic. Zdravstveni centri, porodnišnice in vodnjaki pa prinašajo boljše zdravje in čisto vodo bližje domu. Pri gradnjah so številni starši dobili tudi priložnost za delo, kar jim je omogočilo preživetje družin in dostojanstvo.

Slovenska karitas pomoč Za srce Afrike dopolnjuje tudi z dobrodelno akcijo Z delom do dostojnega življenja, preko katere z rednimi mesečnimi darovi 844 srčnih darovalcev iz Slovenije že 16. leto omogoča redno delo in plačilo staršem in s tem dostojno preživetje 360 revnim družinam ter plačilo za delo 16 pedagoškim in 15 zdravstvenim delavcev na misijonih v Afriki. Revnim družinam v Afriki za trajnostno preživetje pomaga tudi z nakupom koz v akciji Kupim kozo, katere je do sedaj prejelo več kot 8.000 družin. Letos pa glede na potrebe revnih kmetov v Afriki začenja tudi z akcijo Kupim motiko in semena, da bi izboljšali prehransko varnost najrevnejših.

Za vse tri večje dobrodelne akcije za pomoč v Afriki je Slovenska karitas v letu 2024 zbrala skoraj 0,5 mio evro, ki so ga prispevali darovalci posamezniki in podjetja, tudi s podporo Revije Ognjišče in njenih bralcev. Skupaj je zbrana in razdeljena pomoč Afriki v 20 letih dosegla 4,9 mio EUR. Dodatno pa je od leta 2008 MZEZ pripevalo 2, 5 mio EUR za projekte pomoči v Afriki.

Slovenska karitas se zahvaljuje vsem srčnim darovalcem in prosi za pomoč tudi letos, saj se revščina v Afriki povečuje zaradi podnebnih sprememb, konfliktov, visokih cen hrane in pomanjkanja mednarodne pomoči, kar povzroča, da vedno več ljudi trpi zaradi lakote.