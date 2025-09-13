(PREJELI SMO) Z zankami in pastmi se zaupanje izjalovi

Piše: Tamara Lubarda

Koledarsko smo zakorakali tudi v politično jesen zato se državnozborske volitve spomladi nezadržno približujejo. Za koga glasovati ali čemu nismo zadovoljni s kar so dorekli iz tiste politične stranke, ki si lasti monopol in ima največ vladnih ministrov in z odločitvami iz raznih pogledov vpliva na kakovost našega bivanja in kvaliteto življenja nasploh?

Svoboda G. Svobode z omejevanjem in prevlado na slovenskem političnem parketu se mora nehati, kajti to kar počnejo, je ušlo izpod nadzora celo njim samim in je že podlo.

Četudi Gibanje Svoboda na parlamentarnih volitvah 2022 s tako rekoč zmago izpodrine SDS, so se iz takšne Svobode marsikdaj izkazali za neverodostojne v izjavah, dejanjih in nerealiziranju oziroma ne izvedbah tega o čemer so obljubljali da bodo bodisi zagotovili bodisi prenovili, marsikaj pa so uničili ali poskušajo izpodriniti, denimo zasebno zdravstvo, šolstvo, vrtce. Predvsem se ne držijo zadanega in se v mnogočem sprenevedajo.

Izmikajo se nam ustavno zagotovljene pravice do izražanja mnenj in spoštovanja življenja. S čimer je porušeno zaupanje v svobodo Svobode.

Blatenje osebne integritete, ko je takšen ob njegovo dobro ime ali posredno sramotenje, jemanje oziroma odvzemanje ugleda s poskusom dvomljivosti ali dvoma v pristojnosti poklicnega opravljanja nalog in obveznosti za katere je zadolžen ter odgovoren. To so nekatere izmed metod, s katerimi koalicija skuša utišati tiste posameznike bodisi skupine ki niso njihovi.

Bili so poskusi diskvalifikacije zlasti tistih poslancev DZ RS, ki s koalicijo ne tulijo v isti rog ali povedo to, kar jim ni povšeči. Predsednica Državnega zbora RS je izrekala opomine opozicijskim predstavnikom in to nesramno. Za odvzemanje besede so bile pooblaščene tudi tri poslanke Gibanja Svoboda in te so opozicijskim res zapirale usta.

Maščevanje opoziciji nima mere. Klakočarjeva je od poslancev SDS in NSi zahtevala opravičilo, ker so posumili v kredibilnost njenih odločitev oziroma odločanja o poteku razprav v državnem zboru. Čeprav nimajo razloga da bi se opravičevali, kajti stojijo za njihovimi besedami in tudi dejanji.

Tudi in zlasti tistim, ki Gibanju Svobodi niso povšeči iz Gibanja Svobode ne dopuščajo nepristranskosti v izjavah in pristnosti mnenj, zaradi česar jih posledično onemogočajo, pri čemer tisto kar ni v skladu z agendo Gibanja Svobode označijo za tendenco sovražnega govora. Za kar so zmožni koga poslati tudi v zapor.

Vlada se sklicuje k dolgoročnim projektom, ne samo stanovanjske problematike, z iluzijo, da so obnovili velik del prometne infrastrukture ki pa je dotrajana in da so ustregli državljanom. Na cestah so dolge kolone in zastoji. Tovorni vlaki slovenskih železnic poleti iztirijo, povezave za potnike pa niso zanesljive. Ne vedo ali bodo točno dospeli in so zamude.

Gospodarska rast je po preteku uspešne Janševe vlade v kateri je bila visoka upadla.

Zdajšnja Golobova vlada pa trdi, da se bo vse uredilo postopoma ali pa v prihodnje. Na revščino domačinov se vlada R. Goloba ne ozira, češ, se bodo že nekako znašli, dokler jim bo dovolj potrpljenja. Tisti ki komajda shajajo plačevati stroške so zanje morda nesposobni zaslužiti več, torej nimajo empatije, zlasti ne do nezmožnih dela.

Dolgotrajna oskrba ne deluje pa čeprav naj bi starejšim olajšala bivanje, znesek od pokojnin jim odvzemajo, a odločb niso prejeli. Namesto na ministrstvo za solidarno prihodnost se oprejo na svojce ali na palico. Tiste, ki ne bodo zmogli, pa s koalicije nagovarjajo za bivanje v domovih za starostnike, cen prebivanja pa niso res znižali.

V eni sapi z vlade trdijo to da so za močnejše, odločnejše in bolj pravično zdravstvo v drugi udrihajo po tem kar ni del mreže javnega zdravstva, čeprav prispeva zdravljenju pacientov. Hudo bolnim ki ne morejo prenašati neznosnih bolečin pobudniki ponudijo »odrešilno bilko« oziroma pomoč pri prostovoljnem končanju edinstvenega obstajanja.

Trpeči človek bo preminil z evtanazijo, nasprotno je pobudnikom iz Svobode nevarno.

Človeku gre na bruhanje ob trditvah, da bodo ‘odrešili’ terminalne bolezni trpečih – in da je kultura evtanazijske smrti kultura, ki bo odrešila težke primere ki jim ni pomoči. Pri tem se evtanazijski umor poslancem Svobode ne odredi ker take injekcije ne bodo prejeli. Koga lastnih sami ne predlagajo za poskusnega zajca. Ampak: smo temu proti.

Lažejo o tem, da za nas gradijo stanovanja od katerih se v neprofitna avtohtonih državljanov v veliko primerih ne naseli. Govorimo o tistih mladih parih slovenskega izvora ki nimajo prednosti pred prišleki pa četudi so skupaj z otroki slovenske mlade družine.

Slovenska nataliteta je, z manj kot dvema otrokoma na starševsko družino, v upadanju, toda kakšna Slovenija jih čaka, bodo primorani postati otroci ulice ali bodo imeli dom?

Konoplja pomeni rahlo odvisnost in čim več je ljudi ki se jih s takim zasvoji jim ugaja.

Kaj pride v poštev, ko bo G. Svoboda pridobivalo politične točke z namenom k zmagi: transparentnost oziroma preglednost javnih financ in financiranja projektov, od katerih veliko projektov 15. Golobove vlade ni bilo dokončno realiziranih ali pa so v izvajanju zaradi česar požrešno hlastajo po ponovnem mandatu. Ker hoče R. Golob za naslednja štiri leta v stilu povzpetništva izsiliti ponovni mandat premiera brez vmesnega obdobja na vse načine tolčejo po tem kogar smatrajo za dejanskega favorita. To je Janezu Janši.

Imeli smo sposobne premierje pa nihče ni bil tako prevzeten in ohol da bi se smatral za nenadomestljivega. Med vsemi le Robert Golob misli, da njegov mandat ne bo končan. Še več od tega, zahteva dva. Zato se spodkopava vse kar so bile izvedbe Janševe vlade.

Iz Gibanja Svoboda nimajo ukrepov za izboljš(ev)anje pogojev vsakdanjega življenja. Ne nasedajmo obljubam o boljšem jutri čez 10, 20 ali 30 let – bo predolgo časa trajalo. Kar je utečenega ‘dedujejo’ od prejšnjih vlad, česar ne priznajo in tudi nikdar ne bodo. Česar niso sprovedli v treh letih in pol, ne bodo nikoli ali vsaj ne v obljubljenem času.

Koliko je natolcevanj od Gibanja Svobode o potrebni strpnosti toda hkrati izkazujejo nestrpnost do takih, ki imajo drugačne poglede ali izhodišča, velikokrat jih kaznujejo.

Iz Gibanja Svobode jim ne gre za vrednote, ni jim za Slovence kot ljudi. Njihov glavni motiv je da čim več njihovih predstavnikov poslansko službo obdrži. Od koder pa nad tistimi, ki stremijo k pravičnosti, sočutju, ščitenju integritete ter osebnega dostojanstva izvajajo nedopustne pritiske. Ovirajo pri udejanjanjih kar je v dobro slovenskega rodu.

Mi ki vemo pa smo tu. Tako danes, bili smo včeraj…na slovenski zemlji bomo zmeraj!

Zato je Koalicija zdravega razuma edina prava možnost da je Slovenija spet slovenska. Ne daje samo upanja za boljši danes in jutri, zagotavlja to, da se bo razmere izboljšalo.