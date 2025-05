(PREJELI SMO) Z lažjo pridobljeno ni blagoslovljeno – odmev na izid knjige “Kdo vam laže”

Piše: Maks Ipavec, Begunje pri Cerknici

Do tega praktičnega spoznanja iz naslova je prišla zdrava slovenska kmečka pamet, ki dobro razlikuje škodljivo laž od blagoslovljene resnice.

Iskreno se zahvaljujem gospodu Borisu Tomašiču, ki v oddajah Kdo vam laže pogumno in odkritosrčno razkrinkava laži naših (predvsem) levih političnih veljakov, ki se izogibajo resnice kot hudič križa. Na žgoča vprašanja gledalcev oddaje (Kdo vam laže) odgovarja z zelo jasno in iskrivo besedo, ki je povezana z direktnimi posnetki problematičnih izjav, ki temeljijo na raznovrstnih lažeh.

Apostol Pavel je v pismu Efežanom podal zelo jasna navodila za vsakdanjo rabo. Spodbuja nas z besedami: »Zato opustite laž in govorite resnico vsak s svojim bližnjim, saj smo med seboj deli enega telesa. Jezite se, a nikar ne grešite, sonce naj ne zaide nad vašo jezo in ne dajajte prostora hudiču. Kdor krade, naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami in dela to, kar je dobro, da bo lahko dal tistemu, ki je v potrebi. Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje (Ef 4, 25-29).

Voditelj oddaje g. Boris se zelo prizadeva, da bi zlasti levo usmerjeni politiki opustili lažnivo in puhloglavo govorjenje, ter se bolj prizadevali za resnico, ki edina osvobaja. Ali nismo vsi Slovenci in Slovenke deli enega narodnega telesa pod Triglavom? Zaradi pogoste ljubosumnosti in nevoščljivosti pa veliko članov našega naroda boleha v nesložnosti in needinosti. To je boleče doživljal že naš genialni Prešeren, ki je napisal Zdravljico z namenom, da bi v raju pod Triglavom zavladala edinost, sreča in sprava. Samo, če se bo v naših medčloveških odnosih uresničila ta Prešernova želja, bo prepir iz sveta in našega naroda pregnan. Šele, ko si bomo lahko vsi prijateljsko segli v roke, ne bo vrag ampak sosed naš mejak!

Vaclav Havel, češki pisatelj, politik in predsednik Češkoslovaške, ki je na lastni koži občutil trdoto komunističnega režima, je izpovedal veliko resnico: »Gonilna sila in nesmrtna duša komunizma je laž in razredno sovraštvo!« Tako smo doživljali komunizem do leta 1990 tudi v Sloveniji. Na žalost pa se kljub samostojni in svobodni državi Sloveniji v našem parlamentu, ko vlada pretežno enopartijski režim, ki nima nobenega ministra iz desnih, pomladanskih strank, oživlja oblika komunizma, ki ni dopuščal svobodnega izražanja drugače mislečih. V parlamentu se pogosto zelo neprofesionalno obnaša predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič, ki nervozno prekinja predvsem govorne nastope poslancev stranke SDS. S tako pritlehnim obnašanjem dokazuje, da še ni dozorela za zdravo demokracijo, ki vedno dopušča samostojno razmišljanje drugače mislečih. Gotovo se mnogi spominjamo nekdanjega predsednika Državnega zbora dr. Franca Cukjatija, ki je res zelo miroljubno, demokratično in profesionalno vodil seje v parlamentu in je vsakemu poslancu dopuščal docela svobodno izražanje brez odrezavih prekinjanj.

Kako pošteno je v predgovoru knjige Kdo vam laže zapisal odgovorni urednik Nove 24TV Aleksander Rant: »Borisov pronicljivi slog in dejstvo, da govori brez dlake na jeziku, sta dosegla mnoge, ki so bili spregledani in preslišani. Njegov govor, ki je za razliko od visokih jezikovnih besedičenj v drugih medijih neposreden in jasen, je dosegel slehernika. Oddajo so spremljali tako levi kot desni, zeleni in rdeči, beli in črni… Oddaja Kdo vam laže je tako postala trn v peti vladajoči oblasti… Deležni smo bili šikaniranj, zaničevanj, grobega odnosa na terenu in na koncu celo policijske racije…« Brez omahovanja je ob sklepu predgovora k tej knjigi zapisal g. Rant: »Oddaja Kdo vam laže? je spremenila Slovenijo in slovensko medijsko sceno ter zatresla tiste elite, ki so bile do nedavnega nedotakljive« (n.d. str. 11 -14).

Že v prilogi k knjigi Kdo vam laže je g. Boris kot dober poznavalec situacije v naši domovini zapisal: »Slovenski medijski prostor je že od samega rojstva naše drage domovine, ko smo leta 1991 s ponosom stopili na samostojno pot, očitno in brez sramu neuravnotežen – in to, bodimo iskreni, močno v levo…

In potem, kot strela z jasnega – ali morda kot dolgo pričakovani dež v tej medijski puščavi, se je leta 2016 pojavila Nova 24TV… Zaničevali so nas, kot da smo zadnja umazanija na že tako zamazanem medijskem parketu, preganjali z vsemi mogočimi birokratskimi prijemi… Mi pa smo vztrajali kot trmasti osli, ki se nočejo premakniti pa čeprav jih vlečejo, tepejo, nanje mečejo kamenje, blato…

In glej ga, čudež: »Nova 24TV je z leti zrasla v edini resen televizijski medij, ki si upa razbijati to levo betonsko monolitno gmoto… V primerjavi z zaspano enoumno gmoto, ki vlada slovenski televiziji, je Nova 24TV pravi vihar svežega zraka – ali dovolj glasen krik, da prebudi kakšnega zaspanca (n.d. str. 15.16).

Spoštovani g. Boris, ostanite tako vztrajen in tudi trmast, četudi bo priletelo z leve platforme kakšno kamenje ali blato. Veliko nas je, ki vas podpiramo in smo prepričani, da je resnica veliko močnejša od laži in da ljubezen silnejša od slehernega razrednega sovraštva. S svojimi bistroumnimi odgovori še naprej ostanite medijski Robin Hood, ki učinkovito s puščicami dejstev streljate na napihnjene balone laži (kot ste se sami izrazili v prologu). S svojo učinkovito besedo pretresajte zaspano in megleno medijsko močvirje. Bodite še naprej luč na svetilniku za vse, ki smo siti pritlehnih laži in smo lačni resnice, ki nas osvobaja in osrečuje.

Vsi, ki dobro v srcu mislimo, gradimo na osvobajajoči resnici in poštenju. Še naprej vam bomo v oporo in bomo z ugodnim vetrom pihali v vaša jadra, da bomo prišli do pravega cilja zmagoslavja.

Četudi so na udbovski način posegli v vašo zasebnost in svetišče vaše družine, brskali po predalih, premetavali vaše osebne stvari ter vam zaplenili telefon in računalnik, vas niso duhovno zlomili temveč še bolj utrdili za nove možne viharje.

Kot ste sami zapisali ob sklepu prologa, bomo skupaj v slogi in vztrajnem delu zgradili pošteno, resnicoljubno, ponosno in miroljubno Slovenijo.

S prihodom prave demokracije bo Slovenija postala država, v kateri bodo ljudje zares svobodni, govorili bodo lahko brez omejitev, ne bodo preganjali opozicijskih medijev, upokojenci bodo s svojo pokojnino dostojno živeli in ko bodo vsi delavci imeli pošteno plačo bo Slovenija postala miroljubna in demokratična država.

Tedaj bomo lahko zapeli z našim glasbenikom Benjaminom Ipavcem:

»Bodi zdrava, domovina,

mili moj slovenski kraj!

Ti prekrasna, ti edina,

meni zemeljski si raj.«

Naj sklenem z bistroumnim nemškim pregovorom: »Laž je kot snežna gruda: dalj, ko se vali, večja postaja in bolj ko sije sonce, prej se stali.«

Spoštovani g. Boris! Laži naših levih političnih voditeljev so čedalje večja snežna gruda, ki nas ogroža in bremeni. Sonce tvojih sporočil v oddaji Kdo vam laže, pa bo to snežno grudo odtalilo. Tako bomo zaživeli v zdravi in svobodni domovini, ki nam bo postala mili kraj v raju pod Triglavom.