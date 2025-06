(PREJELI SMO) Vprašanja prebivalcem Ljubljane in vsem Slovenkam in Slovencem!

Piše: prim. Janez Remškar, dr. med.

Morda spodaj navedenih vprašanj ni treba posredovati na naslov ponosnih naslednikov partije, še posebej ne g. Kučanu, ker je za revolucionarje to preteklost! Za njih je pomembno, da se gleda naprej, poleg tega so te zadeve »postranskega pomena«! Vendar zgodovina, objektivizirana iz vseh strani, ne samo iz strani zmagovalca, veliko pove o narodu in njegovi prihodnosti! Takšnim kakršni smo sedaj, ne napovedujem dobre prihodnosti!

Današnja vladajoče večina še vedno ne priznava pravice do groba političnim nasprotnikom! Še več! Njihovi predhodniki, revolucionarji so si vzeli pravico likvidirati politične nasprotnike v imenu revolucije med vojno, po vojni, brez sodb ali z sodbami revolucionarnih, sodišč, ki so delovala po njihovi meri! Sedaj, z poimenovanjem političnih konkurentov z fašisti, skušajo posameznike dehumanizirati, umazati, enako kot so to delali povojni in jih tako, ob pomoči depolitiziranih medijev, z propagando, odvrniti od Slovenk in Slovencev!

Vprašanja so sledeča: Ljubljančanke in Ljubljančani! Kdo je vaš župan, ki ne dovoli pokopa med vojno pobitih ciganov, kar je genocid in med in po vojni pobitih žrtev, v Ljubljani? Ali izvira iz našega kulturnega območja? Ali je morda prevzel kulturo ruskih revolucionarjev, pred 80. leti razširjeno k nam? Ali prihaja iz okolja kakršnega ne poznam, ki pravico do groba zanika kot človekovo pravico! Kje je tako kulturno okolje? Morda razmišlja enako, kot so razmišljali revolucionarji, kot zmagovalci, takoj po vojni, da imajo pravico do maščevanja in likvidacije političnih nasprotnikov? Tako so mene tudi učili na Medicinsko oficirski šoli v Beogradu, na začetku 70.let prejšnjega stoletja, med služenjem vojaškega roka. Ampak sedaj smo v letu 2025 in pravica do groba je osnovna človekova pravica po vseh mednarodnih resolucijah! Jasno je treba zapisati! Masovno pobijanje po vojni, političnih nasprotnikov, verujočih je, če že ne genocid, po vseh mednarodnih merilih, zločin proti človečnosti!

Tu seveda ne gre za potvarjanje zgodovine! Dokumentiranih imamo več kot 700, v času od 1990 naprej, odkritih grobišč. V preteklosti, ob totalitarnem sistemu, o tem Slovenke in Slovenci, uradno, nismo vedeli ničesar. Vedeli so posamezniki, nekatere priče, a so se o tem bali spregovoriti! Zanimivo bi bilo slišati tovariša Kučana, zakaj so ta morišča skrivali! ZAKAJ? Sedaj, ko so odkrita in jih ne morejo več prikrivati, se niso sposobni opravičiti za svoja nečloveška dejanja, likvidacije, med vojno in po vojni! Poudarjam, ne gre za padle v neposrednem sovražnem ognju, ampak zahrbtno umorjene! ZAKAJ? Sprašujem se kakšni so to ljudje, ki so to naročili in izvajali? Sprašujem se kašni so ljudje, ki se ne žele opravičiti za zločine nad političnimi nasprotniki? Sprašujem se kakšni so to ljudje , ki ne dovolijo pokopa V Ljubljani! Kakšen narod smo?

Vsaka vojna je katastrofa za prebivalstvo! Vojna v Gazi, vojna v Ukrajini, divjanje islamističnih hord v Afriki, vojna na jugu Sudana in še in še, ne smemo pozabiti vojne na Balkanu tekom 90. let prejšnjega stoletja! Vojne so dokaz kaj zmore človek ničvrednega, zavrženega. V tehnološkem, naravoslovnem pogledu je človeštvo doživelo neverjeten razvoj, ko pa gre za interese posameznikov, politikov, smo ostali na primitivni stopnji, slabši od zveri, ki ubijajo zaradi potrebe po lastnem preživetju, človek pa zaradi oblasti, denarja in premoženja!

V zadnjem času naši levi politiki tekmujejo, kdo je prvi izjavil, da gre v Gazi za genocid! Stanje v Gazi je strašljivo in prebivalstvo, Palestinci, so ujetnik Hamasa, ki si samo, ob okrutnosti teroristov, ne more pomagati. Ker imam spomin moram zapisati, da je podobna prestrašenost, upravičeno, zaradi sankcij tistim, ki so nasprotovali komunističnemu sistemu, bila prisotna med nami vrsto let tudi pri nas! Izrael, ponovno napaden, skuša sedaj uničiti Hamas! Cena je visoka, trpljenje Palestincev neizmerno in svetovni politiki so nesposobni problem rešiti! Zakaj? Ker se praviloma postavljajo na eno ali drugo stran, spet zaradi interesa! Tak je danes svet!

Politiki na naši levici, vključno z predsednico države, govore o genocidu v Gazi.! Definicija je jasna od leta 1948! Izjava predsednice Slovenije je bila, po mojem mnenju, namenjena osebni promociji, še posebej zaradi naših notranje političnih razmerij ! Zadržanost bivšega predsednika države g. Boruta Pahorja, do take izjave, ko sodišče o tem še ni odločilo, ob čemer ni zagovarjal genocida, je na mestu! Kot je to običajno pri naših levih politikih in depolitiziranih medijih, ki se postavljajo nad sodišča in v domačem okolju vplivajo na njih, je izjava povzročila pravo histerijo. ZAKAJ? Oni že vedo, saj so ponosni nasledniki tistih, ki so bili polni histerije takoj po vojni in so si s poboji in kasnejšim ustrahovanjem, za vrsto let zagotovili popolno oblast!

Če ne bomo sedaj, v demokraciji, tisti, ki ob vsem kar je znanega, kaj se je dogajalo v času revolucije in po njej, kaj so naredili Angleži in kako so se političnih nasprotnikov lotili komunisti, dovolj glasni, nas bo lahko sram pred našimi nasledniki in zgodovino! Novinarje pa opominjam na to, da bo zgodovina pokazala na to, kdo od njih je bil udinjan, zaradi denarja, oblasti, kdo pa je beležil in komentiral dogajanja objektivno! Resnica v demokraciji ne more biti last samo ene politike!